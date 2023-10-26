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Коммерсантъ FM
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Коммунисты не на того напали

Лидера фракции КПРФ в парламенте Башкирии осудили за критику Рудольфа Нуреева

В Башкирии разразился скандал вокруг имени артиста балета Рудольфа Нуреева. Лидер фракции КПРФ в парламенте Юнир Кутлугужин предложил рассмотреть заявление в защиту традиционных ценностей народа Башкирии. В нем сказано, что продвижение образа танцовщика, «предателя родины» и «яркого представителя ЛГБТ-сообщества», является открытой пропагандой гомосексуализма. В ответ спикер Константин Толкачев призвал коммуниста заняться отстаиванием нравственных ценностей в зоне СВО. В КПРФ уверяют, что заявление было личной инициативой товарища Кутлугужина и в партии с ним не согласны.

Юнир Кутлугужин

Юнир Кутлугужин

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Юнир Кутлугужин

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Председатель Курултая (парламента) Башкирии Константин Толкачев на пленарном заседании 26 октября раскритиковал предложение коммунистов осудить звезду мирового балета второй половины XX века Рудольфа Нуреева за его побег из СССР и нетрадиционную сексуальную ориентацию. Письмо с просьбой внести в повестку рассмотрение соответствующего заявления спикеру направил руководитель фракции КПРФ Юнир Кутлугужин.

Заявление «Защитим традиционные ценности многонационального народа Башкортостана» опубликовано на сайте рескома КПРФ. В нем, в частности, говорится, что противники России за рубежом пропагандируют культ «эгоизма, вседозволенности, безнравственности, отрицание идеалов патриотизма». «Крайне неприглядным» коммунисты считают и «культ предателя Родины, осужденного за измену Верховным судом СССР», Рудольфа Нуреева, именем которого названы улица, музей и хореографический колледж в Уфе, а также международный фестиваль и балетная труппа в Башкирском театре оперы и балета.

В заявлении артиста называют «развращенным западной культурой суперэгоистом», а продвижение чиновниками образа «яркого представителя ЛГБТ-сообщества» — «открытой пропагандой гомосексуализма».

Господин Толкачев заявил, что «нельзя поливать грязью, чего не делали даже при КПСС, Рудольфа Нуреева». «Борьба за нравственные ценности ведется сегодня в зоне спецоперации. Пожалуйста, коллеги, военкоматы открыты. Набор добровольцев постоянный. Пока у нас еще ни один депутат от коммунистов на передовую не отправился»,— подчеркнул спикер. Он также выразил надежду, что письмо Юнира Кутлугужина не отражает общую позицию фракции КПРФ, и порекомендовал рассмотреть его поведение на заседании фракции и на комиссии по этике.

Вице-спикер Вадим Старов (КПРФ) сообщил, что фракция не планировала выносить этот вопрос на рассмотрение парламента, а письмо отправляли для обсуждения на один из будущих круглых столов, поскольку с таким предложением обращались некоторые граждане. «Фракция КПРФ согласна, что Рудольф Нуреев внес огромный вклад в развитие культуры и искусства не только республики и России, в мировом масштабе. Подобные вещи точно не могут являться предметом обсуждения и рассмотрения на заседании госсобрания»,— заверил депутат.

«Весь интернет кишит. Мне из Казани звонят, из других городов. Каким образом заявление оказалось в сети, мне тоже, честно говоря, непонятно»,— удивился Константин Толкачев. Юнир Кутлугужин, который присутствовал в зале, свою точку зрения не высказал, не ответил он и на телефонные звонки “Ъ”.

Константин Толкачев

Константин Толкачев

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Константин Толкачев

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

На скандал отреагировала и министр культуры Башкирии Амина Шафикова. В своем Telegram-канале она отметила, что не ожидала «получить удар в спину от некоторых депутатов» накануне V международного фестиваля хореографических училищ и академий «Малый Нуреевский». «Мы гордимся, что миру такого человека подарила именно башкирская земля. И сам Нуреев всегда гордился своими корнями»,— написала министр.

Главный балетмейстер Башкирского театра оперы и балета Леонора Куватова заявила “Ъ”, что Рудольфа Нуреева помнят как великого танцовщика, а «его ориентация совершенно ни при чем». «Нуреев — сын своего отечества, он прославил за границей русскую классическую школу балета, в то время там о ней мало что знали»,— подчеркнула она.

Позже в Telegram-канале «Башкирский батальон» появилось видеообращение, предположительно, добровольца из мотострелкового полка «Башкортостан», который пригласил Юнира Кутлугужина и его сына приехать в зону СВО. «В Башкортостане одна из самых лучших школ Рудольфа Нуреева. Я сам когда-то танцевал, вырос на его танцах. Сейчас я служу с артистами Сибайской филармонии»,— сообщил мужчина.

Депутат Курултая от КПРФ Ильгам Галин сообщил “Ъ”, что в ближайшие дни бюро рескома рассмотрит сложившуюся ситуацию.

А пресс-секретарь КПРФ Александр Ющенко отметил, что скандальное заявление сделано не от имени фракции, а внесено лично Юниром Кутлугужиным.

«Я с ним разговаривал, он сообщил, что передал письмо Константину Толкачеву с предложением провести круглый стол по этому вопросу. Тематика патриотического воспитания достаточно острая и действительно нуждается в обсуждении, но приведенная фактура в заявлении абсолютно неуместная и неприемлемая. Кутлугужин должен его забрать и переделать»,— подчеркнул господин Ющенко, добавив, что инцидент будет обсуждаться на заседании фракции.

Влада Шипилова, Уфа

Фотогалерея

Как сложилась судьба Рудольфа Нуреева

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Рудольф Нуреев родился 17 марта 1938 года недалеко от станции Раздольное Приморского края в поезде «Транссибирский экспресс», который шел на Дальний Восток. До начала Великой Отечественной его семья жила в Москве, затем была эвакуирована в Уфу

Рудольф Нуреев родился 17 марта 1938 года недалеко от станции Раздольное Приморского края в поезде «Транссибирский экспресс», который шел на Дальний Восток. До начала Великой Отечественной его семья жила в Москве, затем была эвакуирована в Уфу

Фото: Laski Diffusion / East News

Будущий балетмейстер с семи лет занимался в кружках народного танца, с 11 лет — брал уроки классического танца у бывшей артистки Дягилевского балета Анны Удальцовой. В 1953 году танцовщик дебютировал в кордебалете на сцене Башкирского государственного театра оперы и балета. В 1954 году был принят в труппу театра

Будущий балетмейстер с семи лет занимался в кружках народного танца, с 11 лет — брал уроки классического танца у бывшей артистки Дягилевского балета Анны Удальцовой. В 1953 году танцовщик дебютировал в кордебалете на сцене Башкирского государственного театра оперы и балета. В 1954 году был принят в труппу театра

Фото: Boynton / AP

В 1955 году танцовщик заменил солиста, исполнив основную партию в балете Загира Исмагилова и Льва Степанова «Журавлиная песнь», который был показан в Москве в рамках декады башкирской литературы и искусства. В том же году Рудольф Нуреев поступил в Ленинградское хореографическое училище (ныне — Академия русского балета имени Вагановой), где занимался в классе Александра Пушкина. Окончил училище в 1958 году

В 1955 году танцовщик заменил солиста, исполнив основную партию в балете Загира Исмагилова и Льва Степанова «Журавлиная песнь», который был показан в Москве в рамках декады башкирской литературы и искусства. В том же году Рудольф Нуреев поступил в Ленинградское хореографическое училище (ныне — Академия русского балета имени Вагановой), где занимался в классе Александра Пушкина. Окончил училище в 1958 году

Фото: Sipa Press / East News

«С самого начала я видел в музыке друга, религию, путь к лучшей доле» &lt;br> В 1958 году балетмейстер стал солистом Ленинградского государственного академического театра оперы и балета имени Кирова (с 1992 года — Мариинский театр). Дебютировал в паре со знаменитой балериной Натальей Дудинской в балете Александра Крейна «Лауренсия»

«С самого начала я видел в музыке друга, религию, путь к лучшей доле»
В 1958 году балетмейстер стал солистом Ленинградского государственного академического театра оперы и балета имени Кирова (с 1992 года — Мариинский театр). Дебютировал в паре со знаменитой балериной Натальей Дудинской в балете Александра Крейна «Лауренсия»

Фото: Ефраим Лесова / Мариинский театр

С 1958 по 1961 год Рудольф Нуреев выступал в Ленинградском государственном академическом театре оперы и балета имени Кирова, где исполнил пятнадцать ролей (в том числе ведущие партии в «Жизели», «Дон Кихоте», «Баядерке», «Спящей Красавице» и «Лебедином Озере»)

С 1958 по 1961 год Рудольф Нуреев выступал в Ленинградском государственном академическом театре оперы и балета имени Кирова, где исполнил пятнадцать ролей (в том числе ведущие партии в «Жизели», «Дон Кихоте», «Баядерке», «Спящей Красавице» и «Лебедином Озере»)

Фото: Ernest K. Bennett / AP

«Дружба, как и любовь, требует почти столько же искусства, сколько и успешные балетные па. Требуется много чувств и много контроля, много слов и много молчания. Особенно много уважения...» &lt;br> В 1962 году Рудольф Нуреев познакомился с датским танцовщиком Эриком Бруном, оказавшим большое влияние на его хореографию и стиль

«Дружба, как и любовь, требует почти столько же искусства, сколько и успешные балетные па. Требуется много чувств и много контроля, много слов и много молчания. Особенно много уважения...»
В 1962 году Рудольф Нуреев познакомился с датским танцовщиком Эриком Бруном, оказавшим большое влияние на его хореографию и стиль

Фото: Bob Olsen / Toronto Star via Getty Images

«Я всегда чувствовал, что успех, когда он придет, должен быть таким же огромным, как моя любовь к балету. Мне это представлялось условием сделки, заключенной с жизнью» &lt;br> В том же году балетмейстер дебютировал на сцене Лондонского королевского театра в балете «Жизель» в паре с примой Марго Фонтейн. На протяжении почти десяти лет, вплоть до ухода балерины со сцены, Рудольф Нуреев оставался ее партнером

«Я всегда чувствовал, что успех, когда он придет, должен быть таким же огромным, как моя любовь к балету. Мне это представлялось условием сделки, заключенной с жизнью»
В том же году балетмейстер дебютировал на сцене Лондонского королевского театра в балете «Жизель» в паре с примой Марго Фонтейн. На протяжении почти десяти лет, вплоть до ухода балерины со сцены, Рудольф Нуреев оставался ее партнером

Фото: Barry Philp / Toronto Star via Getty Images

«Должен ли я сдаться, а там будь, что будет? Или пренебречь приказом и совершить опасный, может быть, роковой прыжок к свободе?» &lt;br> В июне 1961 года во время гастролей в Париже Рудольф Нуреев отказался возвращаться в СССР и попросил политическое убежище, после чего сразу же был принят в «Балет маркиза де Куэваса»

«Должен ли я сдаться, а там будь, что будет? Или пренебречь приказом и совершить опасный, может быть, роковой прыжок к свободе?»
В июне 1961 года во время гастролей в Париже Рудольф Нуреев отказался возвращаться в СССР и попросил политическое убежище, после чего сразу же был принят в «Балет маркиза де Куэваса»

Фото: Michael Ochs Archives / Getty Images

«Надо все испытать, даже с риском ошибиться. Любой опыт благотворен, плохой он или хороший» &lt;br> Имя артиста почти 30 лет было запрещено в СССР. Лишь после распада Советского Союза, в 1998 году, постановлением Конституционного суда России его оправдали на основании закона «О реабилитации жертв политических репрессий»

«Надо все испытать, даже с риском ошибиться. Любой опыт благотворен, плохой он или хороший»
Имя артиста почти 30 лет было запрещено в СССР. Лишь после распада Советского Союза, в 1998 году, постановлением Конституционного суда России его оправдали на основании закона «О реабилитации жертв политических репрессий»

Фото: Fred Ross / Toronto Star via Getty Images

В 1960-1970-е годы Рудольф Нуреев выступал с ведущими балетными труппами мира: Парижской оперой, «Ла Скала», Американским балетным театром, Национальным балетом Канады, Венской оперой, с труппами Марты Грэм и Пола Тейлора. Он исполнил почти весь классический репертуар, также принимал участие в спектаклях трупп современного балета

В 1960-1970-е годы Рудольф Нуреев выступал с ведущими балетными труппами мира: Парижской оперой, «Ла Скала», Американским балетным театром, Национальным балетом Канады, Венской оперой, с труппами Марты Грэм и Пола Тейлора. Он исполнил почти весь классический репертуар, также принимал участие в спектаклях трупп современного балета

Фото: Jack Mitchell / Getty Images

«Никогда не выходи на сцену, не имея в голове всей истории. И храни ее там до конца» &lt;br> Первую оригинальную хореографию — балет «Танкред» на музыку Ханса Хенце — артист представил в 1966 году в Венской опере &lt;br>На фото: Рудольф Нуреев в образе Аполлона в балете «Аполлон Мусагет»

«Никогда не выходи на сцену, не имея в голове всей истории. И храни ее там до конца»
Первую оригинальную хореографию — балет «Танкред» на музыку Ханса Хенце — артист представил в 1966 году в Венской опере
На фото: Рудольф Нуреев в образе Аполлона в балете «Аполлон Мусагет»

Фото: Watford / Mirrorpix via Getty Images

В 1964 году танцовщик впервые попробовал себя в качестве хореографа. Всего за несколько месяцев он создал собственные версии двух классических балетов, в том числе «Лебединое озеро» Петра Чайковского на сцене Венского оперного театра

В 1964 году танцовщик впервые попробовал себя в качестве хореографа. Всего за несколько месяцев он создал собственные версии двух классических балетов, в том числе «Лебединое озеро» Петра Чайковского на сцене Венского оперного театра

Фото: George Freston / Fox Photos / Getty Images

Королева Елизавета II беседует с Марго Фонтейн и Рудольфом Нуреевым после гала-представления «Пеллеас и Мелисанда» в Королевском оперном театре, 1969 год

Королева Елизавета II беседует с Марго Фонтейн и Рудольфом Нуреевым после гала-представления «Пеллеас и Мелисанда» в Королевском оперном театре, 1969 год

Фото: PA Images via Getty Images

«Я задаю себе вопрос, что должно двигать человеком, посвятившим всего себя искусству. Ведь мимолетные успехи не окупают тех постоянных мучительных усилий, которые он прикладывает, чтобы достичь совершенства. Может быть, главное — не поддаться полному отчаянию, в которое так легко впасть» &lt;br> На фото: Рудольф Нуреев в гримерной лондонского театра «Колизей», 1977 год

«Я задаю себе вопрос, что должно двигать человеком, посвятившим всего себя искусству. Ведь мимолетные успехи не окупают тех постоянных мучительных усилий, которые он прикладывает, чтобы достичь совершенства. Может быть, главное — не поддаться полному отчаянию, в которое так легко впасть»
На фото: Рудольф Нуреев в гримерной лондонского театра «Колизей», 1977 год

Фото: Keystone / Getty Images

В 1987 году Рудольфу Нурееву было предоставлено право осуществить краткосрочный визит в СССР, чтобы проститься с находившейся при смерти матерью. В ноябре 1989 года он вновь посетил Советский Союз по приглашению главного балетмейстера Ленинградского государственного академического театра оперы и балета Олега Виноградова, станцевав балет «Сильфида» (на фото)

В 1987 году Рудольфу Нурееву было предоставлено право осуществить краткосрочный визит в СССР, чтобы проститься с находившейся при смерти матерью. В ноябре 1989 года он вновь посетил Советский Союз по приглашению главного балетмейстера Ленинградского государственного академического театра оперы и балета Олега Виноградова, станцевав балет «Сильфида» (на фото)

Фото: Юрий Белинский / Фотохроника ТАСС

В 1977 году Рудольф Нуреев попробовал себя в игровом кино, исполнив главную роль в картине «Валентино» (кадр из фильма на фото) режиссера Кена Рассела. В 1982 году сыграл в драме «На виду» режиссера Джеймса Тобака

В 1977 году Рудольф Нуреев попробовал себя в игровом кино, исполнив главную роль в картине «Валентино» (кадр из фильма на фото) режиссера Кена Рассела. В 1982 году сыграл в драме «На виду» режиссера Джеймса Тобака

Фото: Press Association / AP

В 1983-1989 годах Рудольф Нуреев занимал должность художественного руководителя балета Парижской оперы

В 1983-1989 годах Рудольф Нуреев занимал должность художественного руководителя балета Парижской оперы

Фото: Marty Lederhandler / AP

«Я танцую для собственного удовольствия. Если вы пытаетесь доставить удовольствие всем — это не оригинально» &lt;br> На фото: Лайза Миннелли и Рудольф Нуреев танцуют в Studio 54 в Нью-Йорке, 1979 год

«Я танцую для собственного удовольствия. Если вы пытаетесь доставить удовольствие всем — это не оригинально»
На фото: Лайза Миннелли и Рудольф Нуреев танцуют в Studio 54 в Нью-Йорке, 1979 год

Фото: Robin Platzer / Twin Images & Online USA / Getty Images

В 1991 году в Вене во Дворце Ауершперг Рудольф Нуреев дебютировал как дирижер. За год он успел выступить в Афинах, Будапеште, Довиле, Равелло, Ченстохове, Нью-Йорке, Солт-Лейк-Сити и Сан-Франциско. В марте 1992 года с симфоническим оркестром приехал в Казань, где дирижировал балетом «Щелкунчик»

В 1991 году в Вене во Дворце Ауершперг Рудольф Нуреев дебютировал как дирижер. За год он успел выступить в Афинах, Будапеште, Довиле, Равелло, Ченстохове, Нью-Йорке, Солт-Лейк-Сити и Сан-Франциско. В марте 1992 года с симфоническим оркестром приехал в Казань, где дирижировал балетом «Щелкунчик»

Фото: Peter Southwick / AP

«Рудольф Нуреев говорил о себе: &quot;Я похититель движений&quot;. И он действительно &quot;похищал&quot; их у своих современников. Он смешивал все, изготавливая свою персональную микстуру, которая не всегда его удовлетворяла»,— писал в своей книге «Неистовый гений» Ариан Дольфюс

«Рудольф Нуреев говорил о себе: "Я похититель движений". И он действительно "похищал" их у своих современников. Он смешивал все, изготавливая свою персональную микстуру, которая не всегда его удовлетворяла»,— писал в своей книге «Неистовый гений» Ариан Дольфюс

Фото: Mario Suriani / AP

Танцовщики Михаил Барышников (справа) и Рудольф Нуреев на пресс-конференции в Нью-Йорке 1 апреля 1986 года. Артисты балета объявили, что впервые за десять лет будут танцевать вместе на благотворительном вечере

Танцовщики Михаил Барышников (справа) и Рудольф Нуреев на пресс-конференции в Нью-Йорке 1 апреля 1986 года. Артисты балета объявили, что впервые за десять лет будут танцевать вместе на благотворительном вечере

Фото: G. Paul Burnett / AP

Рудольф Нуреев в режиссерском кресле на фоне балетной труппы Парижской оперы в Нью-Йорке, 1987 год

Рудольф Нуреев в режиссерском кресле на фоне балетной труппы Парижской оперы в Нью-Йорке, 1987 год

Фото: G. Paul Burett / AP

«Никто и представить не мог, что можно быть лиричным, что мужчина может исполнять женские па. А я делал это» &lt;br>Рудольф Нуреев изменил мужской балет, сравняв роль танцовщика с ролью балерины

«Никто и представить не мог, что можно быть лиричным, что мужчина может исполнять женские па. А я делал это»
Рудольф Нуреев изменил мужской балет, сравняв роль танцовщика с ролью балерины

Фото: Dominique Dudouble / Reuters

«Я ведь понимаю, что старею, от этого никуда не уйдешь. Я все время об этом думаю, я слышу, как часы отстукивают мое время на сцене, и я часто говорю себе: тебе осталось совсем немного…»&lt;br> Рудольф Нуреев во дворе дома по улице Зенцова в Уфе, где жила его семья, 1987 год

«Я ведь понимаю, что старею, от этого никуда не уйдешь. Я все время об этом думаю, я слышу, как часы отстукивают мое время на сцене, и я часто говорю себе: тебе осталось совсем немного…»
Рудольф Нуреев во дворе дома по улице Зенцова в Уфе, где жила его семья, 1987 год

Фото: Виктор Воног / ТАСС

Умер танцовщик от СПИДа 6 января 1993 года в Париже. Согласно его завещанию, он был похоронен на русском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа &lt;br>На фото: гроб с телом Рудольфа Нуреева спускают по парадной лестнице Парижской оперы

Умер танцовщик от СПИДа 6 января 1993 года в Париже. Согласно его завещанию, он был похоронен на русском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа
На фото: гроб с телом Рудольфа Нуреева спускают по парадной лестнице Парижской оперы

Фото: Remy de la Mauviniere / AP

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Рудольф Нуреев родился 17 марта 1938 года недалеко от станции Раздольное Приморского края в поезде «Транссибирский экспресс», который шел на Дальний Восток. До начала Великой Отечественной его семья жила в Москве, затем была эвакуирована в Уфу

Фото: Laski Diffusion / East News

Будущий балетмейстер с семи лет занимался в кружках народного танца, с 11 лет — брал уроки классического танца у бывшей артистки Дягилевского балета Анны Удальцовой. В 1953 году танцовщик дебютировал в кордебалете на сцене Башкирского государственного театра оперы и балета. В 1954 году был принят в труппу театра

Фото: Boynton / AP

В 1955 году танцовщик заменил солиста, исполнив основную партию в балете Загира Исмагилова и Льва Степанова «Журавлиная песнь», который был показан в Москве в рамках декады башкирской литературы и искусства. В том же году Рудольф Нуреев поступил в Ленинградское хореографическое училище (ныне — Академия русского балета имени Вагановой), где занимался в классе Александра Пушкина. Окончил училище в 1958 году

Фото: Sipa Press / East News

«С самого начала я видел в музыке друга, религию, путь к лучшей доле»
В 1958 году балетмейстер стал солистом Ленинградского государственного академического театра оперы и балета имени Кирова (с 1992 года — Мариинский театр). Дебютировал в паре со знаменитой балериной Натальей Дудинской в балете Александра Крейна «Лауренсия»

Фото: Ефраим Лесова / Мариинский театр

С 1958 по 1961 год Рудольф Нуреев выступал в Ленинградском государственном академическом театре оперы и балета имени Кирова, где исполнил пятнадцать ролей (в том числе ведущие партии в «Жизели», «Дон Кихоте», «Баядерке», «Спящей Красавице» и «Лебедином Озере»)

Фото: Ernest K. Bennett / AP

«Дружба, как и любовь, требует почти столько же искусства, сколько и успешные балетные па. Требуется много чувств и много контроля, много слов и много молчания. Особенно много уважения...»
В 1962 году Рудольф Нуреев познакомился с датским танцовщиком Эриком Бруном, оказавшим большое влияние на его хореографию и стиль

Фото: Bob Olsen / Toronto Star via Getty Images

«Я всегда чувствовал, что успех, когда он придет, должен быть таким же огромным, как моя любовь к балету. Мне это представлялось условием сделки, заключенной с жизнью»
В том же году балетмейстер дебютировал на сцене Лондонского королевского театра в балете «Жизель» в паре с примой Марго Фонтейн. На протяжении почти десяти лет, вплоть до ухода балерины со сцены, Рудольф Нуреев оставался ее партнером

Фото: Barry Philp / Toronto Star via Getty Images

«Должен ли я сдаться, а там будь, что будет? Или пренебречь приказом и совершить опасный, может быть, роковой прыжок к свободе?»
В июне 1961 года во время гастролей в Париже Рудольф Нуреев отказался возвращаться в СССР и попросил политическое убежище, после чего сразу же был принят в «Балет маркиза де Куэваса»

Фото: Michael Ochs Archives / Getty Images

«Надо все испытать, даже с риском ошибиться. Любой опыт благотворен, плохой он или хороший»
Имя артиста почти 30 лет было запрещено в СССР. Лишь после распада Советского Союза, в 1998 году, постановлением Конституционного суда России его оправдали на основании закона «О реабилитации жертв политических репрессий»

Фото: Fred Ross / Toronto Star via Getty Images

В 1960-1970-е годы Рудольф Нуреев выступал с ведущими балетными труппами мира: Парижской оперой, «Ла Скала», Американским балетным театром, Национальным балетом Канады, Венской оперой, с труппами Марты Грэм и Пола Тейлора. Он исполнил почти весь классический репертуар, также принимал участие в спектаклях трупп современного балета

Фото: Jack Mitchell / Getty Images

«Никогда не выходи на сцену, не имея в голове всей истории. И храни ее там до конца»
Первую оригинальную хореографию — балет «Танкред» на музыку Ханса Хенце — артист представил в 1966 году в Венской опере
На фото: Рудольф Нуреев в образе Аполлона в балете «Аполлон Мусагет»

Фото: Watford / Mirrorpix via Getty Images

В 1964 году танцовщик впервые попробовал себя в качестве хореографа. Всего за несколько месяцев он создал собственные версии двух классических балетов, в том числе «Лебединое озеро» Петра Чайковского на сцене Венского оперного театра

Фото: George Freston / Fox Photos / Getty Images

Королева Елизавета II беседует с Марго Фонтейн и Рудольфом Нуреевым после гала-представления «Пеллеас и Мелисанда» в Королевском оперном театре, 1969 год

Фото: PA Images via Getty Images

«Я задаю себе вопрос, что должно двигать человеком, посвятившим всего себя искусству. Ведь мимолетные успехи не окупают тех постоянных мучительных усилий, которые он прикладывает, чтобы достичь совершенства. Может быть, главное — не поддаться полному отчаянию, в которое так легко впасть»
На фото: Рудольф Нуреев в гримерной лондонского театра «Колизей», 1977 год

Фото: Keystone / Getty Images

В 1987 году Рудольфу Нурееву было предоставлено право осуществить краткосрочный визит в СССР, чтобы проститься с находившейся при смерти матерью. В ноябре 1989 года он вновь посетил Советский Союз по приглашению главного балетмейстера Ленинградского государственного академического театра оперы и балета Олега Виноградова, станцевав балет «Сильфида» (на фото)

Фото: Юрий Белинский / Фотохроника ТАСС

В 1977 году Рудольф Нуреев попробовал себя в игровом кино, исполнив главную роль в картине «Валентино» (кадр из фильма на фото) режиссера Кена Рассела. В 1982 году сыграл в драме «На виду» режиссера Джеймса Тобака

Фото: Press Association / AP

В 1983-1989 годах Рудольф Нуреев занимал должность художественного руководителя балета Парижской оперы

Фото: Marty Lederhandler / AP

«Я танцую для собственного удовольствия. Если вы пытаетесь доставить удовольствие всем — это не оригинально»
На фото: Лайза Миннелли и Рудольф Нуреев танцуют в Studio 54 в Нью-Йорке, 1979 год

Фото: Robin Platzer / Twin Images & Online USA / Getty Images

В 1991 году в Вене во Дворце Ауершперг Рудольф Нуреев дебютировал как дирижер. За год он успел выступить в Афинах, Будапеште, Довиле, Равелло, Ченстохове, Нью-Йорке, Солт-Лейк-Сити и Сан-Франциско. В марте 1992 года с симфоническим оркестром приехал в Казань, где дирижировал балетом «Щелкунчик»

Фото: Peter Southwick / AP

«Рудольф Нуреев говорил о себе: "Я похититель движений". И он действительно "похищал" их у своих современников. Он смешивал все, изготавливая свою персональную микстуру, которая не всегда его удовлетворяла»,— писал в своей книге «Неистовый гений» Ариан Дольфюс

Фото: Mario Suriani / AP

Танцовщики Михаил Барышников (справа) и Рудольф Нуреев на пресс-конференции в Нью-Йорке 1 апреля 1986 года. Артисты балета объявили, что впервые за десять лет будут танцевать вместе на благотворительном вечере

Фото: G. Paul Burnett / AP

Рудольф Нуреев в режиссерском кресле на фоне балетной труппы Парижской оперы в Нью-Йорке, 1987 год

Фото: G. Paul Burett / AP

«Никто и представить не мог, что можно быть лиричным, что мужчина может исполнять женские па. А я делал это»
Рудольф Нуреев изменил мужской балет, сравняв роль танцовщика с ролью балерины

Фото: Dominique Dudouble / Reuters

«Я ведь понимаю, что старею, от этого никуда не уйдешь. Я все время об этом думаю, я слышу, как часы отстукивают мое время на сцене, и я часто говорю себе: тебе осталось совсем немного…»
Рудольф Нуреев во дворе дома по улице Зенцова в Уфе, где жила его семья, 1987 год

Фото: Виктор Воног / ТАСС

Умер танцовщик от СПИДа 6 января 1993 года в Париже. Согласно его завещанию, он был похоронен на русском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа
На фото: гроб с телом Рудольфа Нуреева спускают по парадной лестнице Парижской оперы

Фото: Remy de la Mauviniere / AP

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