Пашинян назвал три принципа для установления мира между Арменией и Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в парламенте, рассказал о трех принципах, необходимых для подписания мирного договора с Азербайджаном. Это признание территориальной целостности стран, установление коммуникации и соблюдение Алма-Атинской декларации.

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«По сути, я должен признать, что три основных принципа мира и регулирования отношений с Азербайджаном согласованы. И если стороны сохранят верность этим согласованным принципам, то подписание соглашения о мире и урегулировании отношений станет реальным»,— сказал господин Пашинян, его слова передает «Арменпресс».

По словам премьер-министра, стороны должны взаимно признать границы друг друга: территория Армении составляет 29 800 кв. км, Азербайджана — 86 600 кв. км. «Эти цифры взяты из последних энциклопедий Советского Союза»,— подчеркнул политик.

Второй принцип, по мнению господина Пашиняна, это соблюдение Алма-Атинской декларации, принятой в 1991 году. Согласно ей, необходимо провести делимитацию границ. «Наличие карт, фиксирующих текущую ситуацию на момент принятия декларации, также имеет ключевое значение в процессе делимитации»,— сообщил премьер-министр.

Третий принцип, который поможет заключить мир между странами, состоит в налаживании коммуникации, считает Никол Пашинян. Необходимо, чтобы региональные коммуникации открывались на основе суверенитета и юрисдикции сторон и действовали на основе взаимности и равенства.

Армянская сторона подробнее раскрыла свою позицию в проекте «Перекресток мира», который был опубликован 25 октября и представлен в Тбилиси на международном форуме «Шелковый путь».

Подробнее о попытках примирить Армению и Азербайджан — в материале «Как им обустроить Южный Кавказ».

Александра Горошилова