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Прокуратура проверит исправительный центр после нападений на женщин в Тутаеве

Прокуратура Ярославской области организовала проверку по информации о нападениях отбывающих наказание в виде принудительных работ на женщин в Тутаеве. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

В соцсетях появилась информация о том, что 7 сентября в Тутаеве произошло два нападения на женщин с целью ограбления. В УМВД по Ярославской области сообщили, что заявления от пострадавших женщин зарегистрированы и возбуждены уголовные дела по ст. «Грабеж». Полиция задержала 36-летнего мужчину.

«Прокуратура Ярославской области организовала проверку по информации о совершении противоправных действий лицами, отбывающими наказание в виде принудительных работ в Изолированном участке, функционирующем как исправительный центр, ФКУ "Исправительная колония №12"»,— говорится в сообщении прокуратуры.

В ходе проверки прокуратура выяснит, как администрацией исправительного центра обеспечивалось соблюдение требований режима и надзор за отбывающими наказание в виде принудительных работ. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Алла Чижова

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