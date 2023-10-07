Чемпион тройной перегонки

Макс Ферстаппен досрочно, за шесть гонок до конца первенства «Формулы-1», стал чемпионом мира. Для лидера Red Bull это уже третий в карьере титул. Примечательно, что голландец оформил победу в турнире, даже не участвуя в основной гонке Гран-при Бахрейна. Она состоится в воскресенье, а Ферстаппен добился нужного ему результата уже во время субботнего спринта.

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Фото: Rula Rouhana, Reuters Макс Ферстаппен

Фото: Rula Rouhana, Reuters

Неизбежность оформления Максом Ферстаппеном очередного, уже третьего в его карьере чемпионского звания уже давно ни у кого не вызывала сомнений. Из 16 гонок, состоявшихся в сезоне, он выиграл 13, выдав по ходу серию из 10 побед подряд (достижение, ранее не покорявшееся никому). В итоге после состоявшегося две недели назад Гран-при Японии отрыв первого номера Red Bull от напарника по команде и единственного, кто имел теоретические шансы его обойти, Серхио Переса достиг 177 очков. Это означало, что титул Ферстаппен с почти стопроцентной вероятностью оформит уже в Бахрейне. Вопрос был лишь в том, сделает он это в субботу в спринте или отложит завоевание чемпионства на основную воскресную гонку.

Откладывать Макс Ферстаппен ничего не стал. Спринт он не выиграл, став лишь вторым, финишировав позади Оскара Пиастри из McLaren (третьим стал еще один гонщик британской команды, Ландо Норрис), хотя если бы заезд продлился на пару кругов дольше или хотя бы не прерывался машиной безопасности, голландец наверняка стал бы первым. Но на его положение в чемпионате все это никак не могло повлиять. На 12-м круге Перес попал в аварию с участием Эстебана Окона (Alpine) и Нико Хюлькенберга (Haas), выбыл из гонки и уже никак не мог помешать Ферстаппену.

Таким образом, Макс Ферстаппен официально стал трехкратным чемпионом мира за шесть этапов до завершения первенства. А еще он первый, кому довелось оформить титул именно по итогам спринта.

Ну и лишь пятый гонщик, который может похвастать тем, что выиграл три чемпионата подряд. Ранее такого успеха добивались Хуан Мануэль Фанхио, Михаэль Шумахер, Себастьян Феттель и Льюис Хэмилтон.

Отметим, что реакция самого Ферстаппена на случившееся была достаточно спокойной. Он сказал слова благодарности команде, назвал всех молодцами и прочее, но в целом накал эмоций не выходил за рамки того, который случается после обычных, проходных побед. Все это не удивительно, если учитывать, что уже на протяжение двух лет Макс Ферстаппен фактически выступает в своей собственной лиге. Ведь чемпионат-2022, в отличие от первенства-2021, победу в котором Ферстаппен выцарапал у Хэмилтона только на последнем круге последней гонки сезона (да и то, как не без оснований считают многие, благодаря странным решениям директората Гран-при Абу-Даби), также прошел при полном его доминировании.

Теперь, когда определились и чемпион мира, и обладатель Кубка конструкторов (Red Bull завоевал его еще в Японии), в первенстве осталась по большому счету всего одна интрига: сумеет ли Серхио Перес удержать второе место в общем зачете. После субботней осечки его отрыв от Льюиса Хэмилтона составляет всего 29 очков.

Арнольд Кабанов