ПАК о ненападении

В рамках подготовки нацпроекта по экономике данных в РФ предлагают до 2030 года выделить 130 млрд руб. на замещение иностранной электроники и компонентной базы, а также «доверенные» программно-аппаратные комплексы (ПАК). Средства могут быть выделены как из бюджета, так и из частных инвестиций. Еще одним механизмом обеспечения технологической независимости должен стать реверс-инжиниринг иностранных решений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В рамках обсуждения нацпроекта по развитию экономики данных до 2030 года на базе АНО «Цифровая экономика» экспертная рабочая группа «Доверенная инфраструктура», которую возглавляет вице-президент по стратегии «Ростелекома» Борис Глазков, предложила создать модельный ряд «доверенных» ПАК, модулей, электронной компонентной базы (ЭКБ) и программного обеспечения (ПО), в том числе и мобильного. Как следует из презентаций, с которыми ознакомился “Ъ”, это нужно, чтобы обеспечить независимость российской инфраструктуры от иностранных технологий. Среди разработчиков указаны структура «Росатома» НПО КИС, «Росатом», «Ростех» и ведущие российские разработчики вычислительной техники.

Судя по выводам из документа, для реализации проекта потребуется 130 млрд руб. до 2030 года, в том числе из бюджета, а достичь технологического суверенитета предлагается за счет субсидий на покупку отечественных решений, реверс-инжиниринга, покупки интеллектуальных прав зарубежных производителей, расширения производства и др.

В Минцифры сообщили, что это было одним из предложений представителей отрасли в рамках экспертной группы и «его целесообразность еще необходимо оценить». В АНО «Цифровая экономика» заявили, что предложения еще обсуждаются, в «Ростехе» — что оценить в полном объеме затраты на достижение суверенитета сейчас сложно, а про конкретные виды ПАК, в том числе мобильные, можно будет говорить после создания модельного ряда ПАК. В «Росатоме» сказали, что создание электронной компонентной базы и радиоэлектроники уже отрегулировано в разработанной Минпромторгом «Стратегии развития электронной промышленности до 2030 года». В «Ростелекоме» отказались от комментариев.

Под «доверенными» ПАК подразумеваются программные и аппаратные компоненты, включенные в реестр Минцифры и Минпромторга,— российские ОС, планшеты, смартфоны, ноутбуки и т. д., объясняет директор по развитию ПАК Fplus Екатерина Бурчина. «В рамках заявленного бюджета реализовать этот проект возможно, однако только создания продукта мало, чтобы он развивался, должен быть заинтересован и бизнес»,— говорит она.

Летом 2022 года правительство уже создало центры компетенций разработки (объединяют вендоров софта) и индустриальные центры компетенций (объединяют представителей отраслей, которым необходимо заместить зарубежный софт) для развития импортозамещения в части ПО. В 2022 году вице-премьер Дмитрий Чернышенко анонсировал, что правительство намерено выделить до 2024 года 37,1 млрд руб. разработчикам соответствующих отечественных решений.

Заявленных 130 млрд руб. для полной технологической независимости от иностранных решений будет недостаточно, считает гендиректор ИВК Григорий Сизоненко. Собеседник “Ъ” среди производителей электроники считает, что обсуждаемая сумма может предназначаться для дофинансирования некоторых российских производств процессоров, поскольку потребность в отечественной ЭКБ из-за санкций возросла. «Для обычного копирования технологий 130 млрд руб.— слишком большая сумма»,— полагает собеседник “Ъ”.

Тимофей Корнев, Никита Королев