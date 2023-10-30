Дорогие гаражане

Увеличение плотности застройки и расширение зон платной парковки вынуждают жителей крупных городов России чаще задумываться о покупке мест в паркингах. За год спрос на гаражи и машино-места увеличился на 17–39%. Однако предложений больше не стало: девелоперы стремятся сократить строительство паркингов из-за их низкой маржинальности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Спрос на покупку гаражей в 33 крупных городах России в октябре вырос на 17% год к году, машино-мест — на 39%, подсчитали в «Авито Недвижимости». При этом объем предложения гаражей сократился на 12%, а машино-мест — вырос всего на 7%. «Гаражи — исчезающий формат, хотя их стоимость за год в среднем по стране выросла на 17%, до 350 тыс. руб.,— поясняет руководитель категории коммерческой недвижимости "Авито" Олег Изотов.— Паркинги строятся в составе жилых комплексов, поэтому динамика цен на машино-места в них пока стабильна и составляет в среднем по России 800 тыс. руб.».

Согласно агентству «Автостат», на 1 тыс. россиян в начале 2023 года приходилось 315 автомобилей. Обеспеченность меняется незначительно: в 2022 году — 318 машин на 1 тыс. жителей, в 2021 году — 313, в 2020 году — 309. Показатель отстает от среднего значения для стран Восточной Европы, где на 1 тыс. жителей приходится 400–500 машин, говорит автомобильный эксперт Владимир Беспалов.

Среди городов-миллионников за год заметнее всего спрос на покупку машино-мест, по данным «Авито Недвижимости», вырос в Уфе — более чем в два раза, предложение увеличилось всего на 6%. В Волгограде, где спрос также увеличился вдвое, зафиксировано сокращение числа доступных мест хранения автомобилей на 2% год к году. В Москве спрос на машино-места за год вырос на 52%, что значительно больше объема предложения, увеличившегося за этот же период на 16%. В Санкт-Петербурге динамика составила 26% и 5% соответственно.

Так, в Москве в третьем квартале 2023 года продано 3,1 тыс. машино-мест — втрое больше год к году, отмечает исполнительный директор «НДВ Супермаркет недвижимости» Татьяна Подкидышева. За год цена выросла на 57,4%, до 142,8 тыс. руб. за 1 кв. м, добавляет управляющий директор «Метриума» Руслан Сырцов. При этом, по словам директора департамента проектного консалтинга Est-a-Tet Романа Родионцева, объем предложения на первичном рынке Москвы сократился на 10%, до 14,4 тыс. машино-мест.

Динамика спроса и стоимости машиномест в России за год на октябрь 2023 года Выйти из полноэкранного режима Город Динамика спроса за год (%) Средняя стоимость (млн руб.) Изменение цен за год (%) Воронеж 26 0,69 6 Екатеринбург 82 0,69 15 Казань 74 0,65 0 Калининград 5 0,65 -7 Краснодар 68 0,55 -8 Красноярск 16 1,3 34 Москва 52 1,15 -12 Нижний Новгород 60 1,05 -12 Новосибирск 44 0,7 0 Ростов-на-Дону 78 1,05 11 Санкт-Петербург 26 0,8 7 Севастополь -27 0,9 -10 Сочи 32 1,7 -11 По всей России 39 0,8 0 Открыть в новом окне Источник: «Авито Недвижимость».

«Раньше покупка машино-места за 2 млн руб. для автомобиля с такой же стоимостью казалась нелогичной, но сейчас стоимость нового авто достигает 4 млн руб., и появился смысл в приобретении места для его хранения»,— считает руководитель направления маркетинга и аналитики Asterus Денис Бобков. Гендиректор Key Capital Ольга Гусева считает интерес вынужденным, связывая его с распространением в городах зон платной парковки. Но это косвенно влияет на ситуацию, настаивает вице-президент фонда «Институт экономики города» Татьяна Полиди, подчеркивая, что спрос на машино-места увеличивается из-за роста населения агломераций и высокой плотности застройки городов.

Сейчас обязательства по созданию машино-мест закреплены в нормативах градостроительного проектирования, но они являются предметом постоянных дискуссий между властями и застройщиками, поясняет эксперт. В Москве, по словам Руслана Сырцова, на 1 тыс. горожан должно приходиться не менее 350 машино-мест, но этот коэффициент учитывает только число собственников квартир, а не проживающих в жилых комплексах.

Госпожа Полиди поясняет, что застройщикам невыгодно создавать крупные паркинги. «Для девелоперов это неизбежное обременение с низкой маржинальностью»,— замечает господин Сырцов. В то же время Татьяна Подкидышева говорит о наличии инвестиционного спроса на машино-места: их покупают для перепродажи или сдачи в аренду. Но срок окупаемости в этом случае достигает 15 лет, предупреждает господин Бобков. Хотя, по данным «Авито Недвижимости», спрос на аренду машино-мест в России в целом за год вырос на 42%, в Москве — на 57%. Предложение же увеличилось только на 10% и 11% соответственно. Татьяна Полиди не сомневается, что стоимость владения личным автомобилем для россиян будет расти, но не рассчитывает, что это будет способствовать отказу от них.

Александра Мерцалова