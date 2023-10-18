Деньгам подобрали кладовку

Банки расширяют кредитование покупки нежилых помещений в жилых домах и комплексах. Если раньше большинство таких кредитов оформлялось как ипотечные, со страхованием и залогом, то теперь банки переходят к выдаче POS-кредитов на приобретение машино-мест, кладовок и прочих подсобных помещений. Оформление их проще, но и ставки выше ипотечных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Почта-банк запустил программу POS-кредитования на машино-места и кладовки, рассказали “Ъ” в кредитной организации. «Такой кредит можно оформить у двух партнеров банка — ГК А101 и "Самолет Девелопмент"»,— уточнили там. В дальнейшем к программе подключатся другие девелоперские компании. В ближайшие два года около 20% машино-мест и кладовок будут покупаться с помощью POS-кредита, а объем выдач таких кредитов превысит 30 млрд руб., ожидают в банке. По данным Почта-банка, средняя сумма кредита на машино-место составляет 1 млн руб., на кладовое помещение — 350 тыс. руб. По словам вице-президента Почта-банка Андрея Павлова, POS-кредит быстрее и удобнее, чем ипотека (нет залога), и дешевле обычного нецелевого кредита: ставка от 11,5% годовых против 20–25%.

В России растет спрос на машино-места и помещения для хранения вещей в новостройках. По данным застройщиков, в настоящее время кладовыми оборудовано около 70% новых жилых комплексов. От года к году средняя площадь квартир в массовом сегменте и бизнес-классе уменьшается, а ряд застройщиков отказываются еще и от балконов. Это вынуждает владельцев искать альтернативные места для хранения. По оценке управляющего директора рейтинговой службы НРА Сергея Гришунина, с 2021 года количество новостроек Москвы, в которых можно приобрести кладовки, увеличилось почти в четыре раза. Спрос на парковки и кладовки будет расти в среднесрочной перспективе на 10–15%, а в долгосрочной — вплоть до 20%, оценивают в НРА.

При этом риски по POS-кредитам ниже, чем по потребительским кредитам, так как они целевые. В частности, по экспертным оценкам, уровень просрочки по POS-кредитам в 1,5 раза ниже, чем по нецелевым ссудам. «На POS-кредиты в работе коллекторов в рамках договора цессии приходится около 5% долгов в денежном выражении, на кредиты наличными — почти 60%»,— оценивают в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств.

«Сейчас примерно 20% парковочных мест и кладовых помещений приобретаются с помощью ипотеки, остальной объем оплачивается из собственных средств или с помощью потребительских кредитов»,— отмечает директор по ипотечным продажам и внедрению финансовых инструментов ГК А101 Рустам Азизов. Однако в случае POS-кредитования заемщику «не нужно страховать предмет залога, а после выплаты кредита снимать обременение с объекта», отмечает он.

Tekta Group без привлечения банков предоставляет покупателям беспроцентную рассрочку на машино-места, кладовые и места для хранения малых транспортных средств (МХМТС) в своих проектах. Руководитель отдела ипотечного кредитования ГК «Гранель» Татьяна Боева отмечает, что подавляющее большинство покупателей приобретают машино-места по стопроцентной оплате, но ряд клиентов используют ипотечные программы, кредит можно взять от 14,2%, в партнерах — крупнейшие банки.

В некоторых банках подтверждают использование ипотечных программ для кредитования покупки нежилых подсобных помещений в многоквартирных домах. В ВТБ клиенты могут получить средства на покупку машино-мест и кладовок в рамках кредитования наличными или специальной ипотечной программы. «Учитывая немаленькую стоимость машино-мест, в отношении POS-кредитов видится небольшой потенциал»,— отмечает директор департамента кредитного розничного бизнеса Росбанка Денис Ковалев.

«POS-кредиты встретят жесткую конкуренцию со стороны ипотечного кредитования,— уверен Сергей Гришунин.— Ведь программы ипотечных кредитов на кладовки и машино-места есть у Сбербанка, ВТБ и других крупных банков». Такие кредиты будут популярны у покупателей только в том случае, если размер переплаты по ним будет меньше, чем по ипотечным программам, добавляет он. «Отсутствие необходимости залога и, соответственно, дополнительного страхования, а также простота процедуры кредитования и ставки, которые оказываются ближе к ипотечным, чем к ставкам на нецелевые кредиты,— все это не может не вызвать интереса к POS-кредитам со стороны потенциальных покупателей машино-мест и кладовых»,— не согласна независимый эксперт Ольга Магилина.

Ксения Дементьева, Полина Трифонова, Дарья Андрианова