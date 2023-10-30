Разработчики сложили один и один

Российские софтверные компании начали активнее предлагать заказчикам свои разработки на условиях «универсальной лицензии» — она покрывает использование программы и на Windows, и на Linux. Иностранные вендоры и часть российских уже переходили на подобную модель, но в РФ она обрела актуальность в свете законодательных требований по смене ПО. Один из разработчиков позиционирует такой формат как способ закупать лицензии на ПО для Windows в обход внутренних запретов. Участники рынка уточняют, что речь идет исключительно об упрощении миграции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

“Ъ” опросил российских разработчиков ПО об условиях лицензий, по которым они реализуют свои продукты — в частности, дает ли одна и та же лицензия право на использование версии программы на операционных системах Windows и Linux. Возможность закупать софт на условиях такой «универсальной лицензии» 26 октября раскрыл руководитель департамента развития технологий разработчика ИБ-решений «Аладдин» Денис Суховей. На презентации средства защиты информации Secret Disk 2.0 для Linux он сообщил, что компания позволит «приобрести сертифицированный софт под Linux и вместе с этим получить право использовать софт компании под Windows». Универсальная лицензия, по его словам, предназначена для ситуаций, «когда бюджетные ограничения уже не позволяют закупать (ПО для.— “Ъ”) Windows, но закупать Linux еще рано».

О введении универсальной лицензии на свои продукты “Ъ” сообщили и в PIX Robotics (IT-решения для малого и среднего бизнеса). Такие условия лицензирования, как сказал коммерческий директор компании Вячеслав Мусолов, были введены в октябре, когда у продуктов компании появилась полноценная версия для Linux: «Рассчитываем, что в 2024 году начнется массовая миграция пользователей на нее». В компании «Глазар» (разрабатывает систему строительного контроля) сказали, что пока еще разрабатывают версию своего ПО на Linux: «Но те, кто сейчас заказывает или пилотирует систему на Windows, в ближайшем будущем получат возможность установки пакета на Linux-ядре без дополнительной платы — по крайней мере, если не требуются работы по интеграции». Такую возможность компания огласила заказчикам «в июле—августе».

В мире идею одной лицензии для работы в разных ОС продвигали продукты, распространяющиеся по подписке. Эта концепция, однако, реализуется и при выпуске некоторого ПО с разовой покупкой. Так, офисный пакет Microsoft Office для Windows и macOS стали распространяться по универсальной лицензии с версии 2016, SoftMaker Office для Windows, macOS и Linux — с версии 2021. Некоторый софт от иностранных разработчиков (например, для работы с графикой Affinity) можно купить как по универсальной лицензии, так и для конкретной ОС.

Российские разработчики фактически следуют трендам, «которые уже давно задали иностранные вендоры», отмечает директор департамента продуктовой поддержки бизнеса ГК Softline Дмитрий Мирошник: «Это позволяет и упростить использование продуктов на разных платформах».

Некоторые из опрошенных российских компаний отметили, что уже давно предлагают лицензию, покрывающую использование на разных ОС. «МойОфис» дает такую возможность «с момента вывода своих продуктов на рынок в 2016 году», сказал директор по продуктовому маркетингу компании Петр Щеглов: «Это позволяет спокойно внедрять прикладное ПО, начиная на иностранных ОС, и плавно переходить на использование отечественных».

Компании, чья инфраструктура подпадает под критерии критической информационной инфраструктуры (банкам, ТЭК, телеком-компаниям и др. с 2025 года будет запрещено использовать иностранное ПО), вряд ли будут замедлять переход на российские дистрибутивы Linux из-за «универсальности» лицензий, в том числе из-за риска ответственности вплоть до уголовной, считает руководитель комитета по кибербезопасности АРПП «Отечественный софт» Роман Карпов: «Скорее, такие лицензии позволят, пока компания переходит с одной ОС на другую, не ставить закупки нового прикладного ПО на паузу». А в компаниях, к которым не предъявляются такие требования, едва ли есть директивы о запрете закупок нового иностранного ПО, «и они будут при выборе продуктов исходить из других характеристик — например, времени выхода новых версий на рынок».

Юрий Литвиненко, Никита Королев