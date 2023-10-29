Атака дебютантов

В воскресенье матчами «Нижний Новгород»—«Уралмаш» и «Автодор»—УНИКС завершился первый месяц регулярного первенства Единой лиги ВТБ. И он, нужно отметить, принес довольно неожиданные результаты. Ведь оба новичка лиги — «Руна» и «Уралмаш» — идут в первой четверке первенства, опережая чемпиона позапрошлого сезона «Зенит» и вице-чемпиона сезона прошлого «Локомотив-Кубань». Если и дальше так пойдет, то борьба за места в топ-6, дающие автоматические путевки в play-off, обещает быть весьма интригующей.

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Со старта регулярного первенства Единой лиги ВТБ прошел месяц (первый матч нового сезона был сыгран 30 сентября). С одной стороны, это совсем немного. С другой — позади ведь осталось уже более четверти первой стадии турнира, которая завершится в начале февраля. Так что кое-какие выводы все-таки уже можно делать. Наиболее примечательный из них — руководство Единой лиги ВТБ явно угадало, когда приглашало присоединиться к турниру московскую «Руну» и «Уралмаш». Месяц назад трудно было представить, что новички — а обычно в дебютном сезоне они концентрируются на том, чтобы просто освоиться в новой обстановке,— продемонстрируют такую прыть. Скажем, «Уралмаш», в воскресенье записавший на свой счет победу над «Нижним Новгородом» со счетом 91:77 (для уральской команды она стала четвертой в семи матчах), за месяц дважды попадал в центр внимания, становясь автором неожиданных результатов. В первой же своей игре сезона екатеринбуржцы обыграли чемпиона позапрошлого сезона «Зенит», причем на его площадке. Неделю спустя, уже дома, был повержен вице-чемпион прошлого сезона «Локомотив-Кубань». В итоге у «Уралмаша» четвертое место в турнирной таблице.

Команда могла бы забраться и выше, если бы не столкнулась с необъяснимой эпидемией промахов при исполнении трехочковых бросков.

Процент снайперских попаданий у «Уралмаша» худший в лиге — 27,6. При этом снайперов в составе уральцев хватает, и, судя по игре против «Нижнего Новгорода», прицел у них налаживается. В воскресном матче «Уралмаш» бил с дистанции с процентом точности 36,4 (10 попаданий из 24 попыток), что, очевидно, лишило нижегородцев перевеса в важном компоненте игры. А тут у «Уралмаша» еще и Элиус Октавиус, что называется, разошелся. Американец почти не промахивался и закончил матч с 22 очками в активе (лучший показатель встречи).

Что касается «Руны», то она и вовсе идет на третьем месте, уступая только ЦСКА, остающемуся единственным участником турнира, пока еще не потерпевшим ни одного поражения (на счету армейцев семь побед подряд), и действующему чемпиону лиги УНИКСу. В воскресенье казанцы, в предыдущем матче оступившиеся в противостоянии с «Самарой», со счетом 82:72 обыграли «Автодор», который не придумал, что делать с лидером гостей Джаленом Рейнольдсом (закончил матч с 27 очками в активе). Да, необходимо отметить, что «Руна» пока еще ни разу не встречалась с топовыми клубами лиги (первая такая встреча состоится 9 ноября, когда «Руна» отправится в Казань в гости к УНИКСу). По-хорошему, именно в таких встречах проверяется реальный потенциал команды. Но и то, что московский клуб уже показал, выиграв четыре матча из шести и став лучшим в лиге по реализации двухочковых бросков (61,4% двухочковых попыток команды достигают цели), впечатляет.

Вообще, если бы первый этап «регулярки» вдруг закончился прямо сейчас, сложилась бы забавная ситуация. Места в группе A на втором этапе (шесть команд, попавших в нее, автоматически проходят в play-off) получили бы ЦСКА, УНИКС, «Руна», «Уралмаш», «Зенит» и «Самара».

То есть три гранда, два дебютанта и еще одна команда, проводящая в лиге только свой второй сезон. Яркое свидетельство того, что как минимум поволноваться за свое место в иерархии большим клубам придется. Пока больше других оснований для беспокойства у «Локомотива-Кубани». Краснодарцы идут лишь на десятом месте с тремя победами в семи матчах.

Арнольд Кабанов