Вертикально интегрированный «Доширак»

Крупный производитель лапши быстрого приготовления под брендом «Доширак» из Южной Кореи задумался о вертикальной интеграции бизнеса в России. Компания создала подразделение в Тамбове для выпуска муки, которое может разместиться на местном комбинате мощностью 270 тонн продукции в сутки. Рентабельность мукомольного бизнеса выросла, а собственное производство позволит лучше контролировать качество, говорят эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Структуры производителя лапши быстрого приготовления под брендом «Доширак» могут заняться выпуском муки в Тамбове, следует из ЕГРЮЛ. В конце октября 2023 года ООО «Доширак Рус» учредило ООО «Доширак Тамбов мукомольная компания», адрес которого совпадает с адресом тамбовского мельничного комплекса «Монолит». После модернизации в 2019 году это предприятие может перерабатывать до 350 тонн зерна, выпуская 270 тонн муки в сутки, сообщали ранее региональные СМИ.

Источник “Ъ” на рынке говорит, что структуры «Доширак Рус» интересовались мощностями «Монолита» и уже могли арендовать часть площадей. А «Доширак Рязань» через HeadHunter искала менеджеров по закупке зерновых в Тамбове. В «Монолите» отказались от комментариев, в «Доширак Рус» “Ъ” не ответили.

«Доширак Рус» — дистрибуторская структура южнокорейской Paldo Co., производителя лапши быстрого приготовления, напитков, снеков, замороженных продуктов. В России лапша «Доширак» выпускается на заводах «Доширак Коя» в Подмосковье и «Доширак Рязань». В конце 2022 года связанная с Paldo сингапурская HYSG Pte. Ltd выкупила у испанской GBFoods (бренд Galina Blanca) фабрику в Нижегородской области, где выпускались бульонные кубики, рассыпчатые бульоны, приправы и макаронные изделия. В 2022 году выручка «Доширак Рус» выросла на 38,5%, до 19,76 млрд руб., чистая прибыль — в 2,2 раза, до 4,57 млрд руб.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько говорит, что у «Доширак» наверняка есть специфические требования к показателям используемой муки, в частности к белизне, и, возможно, компания решила начать сама контролировать процесс производства для получения ингредиента нужного качества. К тому же, указывает господин Рылько, рентабельность мукомольного бизнеса в России в последние пару лет несколько улучшилась из-за относительно низких цен на зерно на внутреннем рынке, сдерживаемых экспортной пошлиной, а также роста экспорта муки. В «Прозерно» оценивали объем экспорта муки в этом сезоне в 800–900 тыс. тонн против 802 тыс. тонн сезоном ранее, а объем производства в 2023 году — в 9,38 млн тонн.

Президент Российского союза мукомольных и крупяных предприятий Аркадий Гуревич говорит, что собственный выпуск муки может иметь смысл только для крупного производителя макаронных изделий, а у мельниц небольшой мощности могут быть сложности с сохранением стабильного качества. По его словам, в России в целом выпускается много муки, рынок отличают высокая конкуренция и низкие цены. По данным «Прозерно» на 20 октября, пшеничная мука высшего сорта в среднем стоила 22,17 тыс. руб. за тонну против 22,85 тыс. руб. за тонну годом ранее.

В «Маревен Фуд Сэнтрал» (бренды «Роллтон», BigBon) комментарий не предоставили. Ранее компания сообщала, что использует для выпуска лапши пшеничную муку российских производителей. Исполнительный директор Национальной ассоциации производителей макаронных изделий Сергей Немировский говорит, что свою муку выпускают крупнейшие поставщики макаронных изделий из твердых сортов пшеницы, такие как «Макфа» и «Си Групп» (бренды «Шебекинские», Maltagliati). По его словам, у российских производителей мука из твердых сортов пшеницы зачастую не отвечает современным требованиям.

По данным NielsenIQ, в России продажи лапши быстрого приготовления в январе—сентябре 2023 года снизились год к году на 1,9% в объеме и выросли на 6,5% в деньгах. Участники рынка связывали динамику с окончанием периода ажиотажного спроса, отмечая, что объемы продаж вернулись на уровни 2019 и 2021 годов (см. “Ъ” от 30 мая).

Анатолий Костырев