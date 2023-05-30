Граждане охладели к лапше

Сокращение потребительской активности затронуло и обычно растущий в кризисные периоды рынок продуктов быстрого приготовления. В первом квартале 2023 года продажи такой лапши сократились в штуках на 9,5% год к году. Производители объясняют это восстановлением спроса после ажиотажа. Поставщики еще видят потенциал для роста рынка, но эксперты считают, что расширить базу потребителей будет сложно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Продажи лапши быстрого приготовления в российских магазинах в первом квартале 2023 года сократились на 9,5% в натуральном выражении год к году, следует из данных ритейл-аудита NielsenIQ, предоставленных “Ъ” «Маревен Фуд Сэнтрал» (бренды «Роллтон», BigBon и др.). В денежном выражении продажи этой продукции выросли год к году на 11%, что, очевидно, связано с увеличением средних цен. Продажи всех продуктов быстрого приготовления, включая супы и вторые блюда, за первый квартал в штуках сократились еще заметнее — на 12,8% год к году, а в деньгах выросли на 3,9%.

Снижение продаж в натуральном выражении участники рынка связывают с окончанием периода ажиотажного спроса. Коммерческий директор «Маревен Фуд Сэнтрал» Наталия Попова говорит, что российские потребители начали делать продовольственные запасы еще в 2020 году, что вызвало рост продаж удобных для хранения продуктов быстрого приготовления на 26% в штуках, и 2022 год не стал исключением из этого тренда. Сейчас потребители уже не настроены делать большие запасы, и объемы продаж вернулись на уровни 2019 и 2021 годов, отмечает топ-менеджер.

Гендиректор «Натурал Фудс» (марки лапши быстрого приготовления Bon Appetit, Euro Express, Food Like) Наталья Николаева указывает, что у некоторых компаний продажи категории в 2022 году росли трехзначными темпами, что сказывается на сравнении текущих цифр с прошлогодним периодом. Кроме того, добавляет она, на рынке в первом квартале традиционно сказываются длительные праздники, а этот год еще отличался совпавшими началами православных и мусульманских постов. В «Доширак Рус» (бренд Doshirak) “Ъ” не ответили.

В «Маревен Фуд Сэнтрал» говорят, что наибольший рост в натуральном выражении у компании в первом квартале показал бренд «Петра», чья доля год к году увеличилась с 2,4% до 4%, тогда как доля «Роллтона» осталась на уровне 33,7%, а у BigBon — выросла на 0,04 процентного пункта, до 8,9%. Производство «Петры» локализовано более чем на 90%, что делает продукт менее зависимым от трансграничных цепочек поставок и конъюнктуры глобальных рынков, позволяя сохранять цены, поясняют в компании.

Как следует из данных NielsenIQ, наиболее заметный рост на рынке лапши быстрого приготовления показывают собственные торговые марки (СТМ) сетей. В первом квартале их доля достигла 10,8% в натуральном выражении против 8,5% годом ранее. В «Ленте» сообщили, что продажи СТМ лапши быстрого приготовления в штуках выросли почти на 50% за год, а доля СТМ в категории превышает 10%. Динамику в «Ленте» объясняют появлением в ассортименте импортной лапши быстрого приготовления в брикетах, которая стоит дешевле, чем в лотках. В X5 Group («Пятерочка», «Перекресток»), «Магните», Auchan и Metro “Ъ” не ответили. Наталья Николаева говорит, что интерес сетей к запуску СТМ в категории резко вырос после периода ажиотажного спроса в 2022 году.

Наталия Попова считает, что продажи лапши быстрого приготовления снова начнут расти, в том числе в связи с «поворотом на Восток и восприятием таких продуктов как основы для рациона людей разных социальных страт». По ее словам, в 2022 году продажи лапши быстрого приготовления в России достигли 14,6 порции на душу населения в год, что превышает показатель США, где ежегодно съедается 13 порций, но далеко от объемов Азии, где потребление оценивается в 45–90 порций в год. Владелец бренд-агентства Kaufman Станислав Кауфман не исключает, что потенциал для расширения рынка лапши быстрого приготовления все еще остается. Но потребуется продвижение продукта среди новых групп потребителей, например, предпочитающих готовку дома, что сделать будет сложно, указывает эксперт.

Анатолий Костырев