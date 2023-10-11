Реновацию в Петербурге заморозят еще на год

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов внес законопроект о продлении заморозки отдельных положений закона о комплексном развитии территории (КРТ) до 1 января 2025 года. Документ был опубликован вчера на сайте Смольного. Депутаты городского парламента, не одобряющие так называемый закон о реновации в его нынешнем виде, связывают инициативу с предстоящими выборами, но признают, что отсрочка даст время разобраться с изменениями в городском законодательстве, если не удастся внести поправки в федеральное.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Законопроект поступил на антикоррупционную экспертизу 10 октября. Документом предлагается внести изменения в ст. 1 закона Петербурга от 12.10.2022 «О приостановлении действия отдельных положений Закона Петербурга "О градостроительной деятельности в Петербурге" в части комплексного развития территории жилой застройки в Петербурге». До этого срок заморозки был определен до 1 января 2024 года.

По словам Бориса Вишневского, депутата от фракции «Яблоко», законопроект рассмотрят в городском парламенте не раньше ноября, с учетом того, что он будет находиться на антикоррупционной экспертизе до 23 октября, а затем его еще нужно будет рассмотреть на заседании правительства. Господин Вишневский рассказал «Ъ-СПб», что поддержит законопроект, когда его внесут в ЗакС. «Эта отсрочка даст нам время изменить городское законодательство, если не удастся изменить федеральное». Напомним, в начале этой недели петербургские парламентарии подготовили инициативу по внесению поправок в федеральный закон о КРТ, предусматривающие в том числе возможность для городов федерального значения самостоятельно определять географию расселения, инициировать голосование за участие в программе КРТ только собственниками жилья и сделать участие в реновации инициативным (см. «Ъ-СПб» от 10.10.2023). Данное законодательное предложение депутаты городского парламента рассмотрят сегодня, 11 октября.

До приостановки скандального закона о реновации осенью прошлого года его положения предполагали переселение горожан из хрущевок 1957–1970-х годов постройки без гарантии предоставления равнозначной площади в той же локации, где находилось старое жилье. Документ был предложен губернатором Петербурга Александром Бегловым и принят городским парламентом в июне 2022 года. Закон о приостановлении действия отдельных положений закона до 1 января 2024 года был принят год назад (см «Ъ-СПб» от 07.10.2023).

Понятно, почему закон снова приостановлен — из-за выборов, считает депутат Вишневский: «Смольный не хочет получить под выборы президента, губернатора и муниципалов массовое недовольство жителей, если начнут реализовать КРТ в нынешнем, совершенно неприемлемом виде». «Приостановка отдельных положений закона о КРТ, скорее всего, также может быть направлена на сбор данных о самых молчаливых кварталах, чтобы после выборов за них взяться вплотную»,— объясняют причину повторной заморозки горожане, выступающие против реновации в телеграм-канале «Питер против хаты с краю».

Летом прошлого года группа инициативных граждан подала иск против губернатора Беглова и правительства города из-за принятого закона о реновации. В конце августа 2023 года Городской суд Санкт-Петербурга передал иск в Верховный суд РФ.

Александра Тен