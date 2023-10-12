Депутаты хотят больше самостоятельности

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга вчера, 11 октября, в первом чтении поддержали обращение в Государственную думу с инициативой изменения закона о комплексном развитии территорий (КРТ) на федеральном уровне. Региональные парламентарии предлагает разрешить городам федерального значения самим определять географию расселения, а также сделать участие в программе для граждан добровольным. Идею в ЗакСе приняли единогласно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Авторы инициативы — депутаты Денис Четырбок, Валерий Гарнец («Единая Россия») и Борис Вишневский («Яблоко») предлагают внести изменения в федеральные документы: Градостроительный, Жилищный и Налоговые кодексы РФ. Парламентарии предлагают разрешить городам федерального значения самим определять географию расселения жильцов снесенных домов, сделать участие в программе для граждан добровольным и инициативным. Голосовать за участие в программе, по предложению авторов идеи, должны только собственники квартир. Срок для голосования — 90 дней.

«Для Петербурга это принципиально важный вопрос: где остаться — в границах муниципального образования, квартала или административного района. Именно поэтому мы предлагаем в нашем проекте предоставить регионам право самостоятельно определять такую географию»,— рассказал на заседании господин Четырбок.

Закон о КРТ (полное название — закон №444–59 «О внесении изменений в некоторые законы Санкт-Петербурга по вопросам комплексного развития территорий в Санкт-Петербурге») петербургский парламент принял в июне 2022 года. Документ предполагает переселение горожан из хрущевок 1957–1970-х годов постройки без гарантии предоставления равнозначной площади в той же локации, где находилось старое жилье. Принятие закона вызвало активное обсуждение: жители хрущевок выступили против переселения, а затем подали коллективный иск против губернатора Беглова и городского правительства с требованием отменить закон. Общественное осуждение привело к тому, что уже осенью некоторые положения закона «О градостроительной деятельности в Петербурге» «заморозили» по предложению губернатора. Спустя год Смольный предложил «заморозку» продлить.

Помимо этого, парламентарии предлагают ввести компенсацию всех расходов на переезд для всех категорий жильцов, а также налоговые льготы для жителей, попавших под программу КРТ.

Во время обсуждения некоторые депутаты обратили внимание, что аналогичные поправки еще летом получили отрицательный отзыв от комиссии Совета законодателей РФ по жилищной политике. «Да, здесь не учтены те замечания, которые были изложены в заключении Совета законодателей. Я бы не рассматривал это заключение как отрицательное. Поскольку сам Совет законодателей говорит, что инициатива может быть внесена в Госдуму, но с учетом тех замечаний, которые указаны в заключении»,— прокомментировал в ходе заседания Денис Четырбок.

«Сегодняшний документ разрабатывали не только депутаты, но и горожане. Это очень правильное решение. Возможно, нынешний документ не столь категоричный, как нам бы хотелось. Но наша фракция поддержала данный документ, потому что в нем соблюдены четыре основополагающих принципа: добровольное участие, компенсация, определение границ городом и отмена налогов»,— прокомментировала инициативу руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Марина Шишкина.

Депутат от фракции «Яблоко» Борис Вишневский считает важным также направить обращение от ЗакСа в Конституционный суд, чтобы проверить «конституционность положений Градостроительного и Жилищного кодеков», которые, по его мнению, «создают возможность для нарушения прав граждан».

По мнению председателя петербургского отделения СРЗП Надежды Тихоновой, у региональных властей «достаточно механизмов для решения проблемы» и менять федеральное законодательство для этого необязательно. «С 2020 года Законодательное собрание Санкт-Петербурга внесло в Государственную думу РФ 21 законопроект, и ни один из них не стал законом. Если инициативы и будут приняты, то повлияют на жизнь петербуржцев они нескоро»,— написала госпожа Тихонова в telegram-канале.

«Для жителей крупных городов, в том числе Петербурга, это скорее позитивные изменения, обеспечивающие их интересы по проживанию в том же районе города, по доступности образования и социальной помощи, комфортной среды обитания. Оценка, замечу, неоднозначная, так как комфортная среда обитания складывается не только из поликлиник и высотности домов, но еще и из качества самих зданий, где проживают люди. Учитывая инертность российского общества, нежелание принимать какие-либо решения, сложности в организации общих собраний, есть серьезный риск, что наиболее ветхие районы города останутся таковыми надолго»,— прокомментировал управляющий партнер юридической компании 4R Group Михаил Бойцов.

Надежда Ярмула, Анастасия Захарова