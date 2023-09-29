На организацию новогодних праздников в Петербурге выделят более 324 млн рублей

Власти Санкт-Петербурга определились с суммой, которую намерены потратить на организацию праздничных мероприятий к Новому году. По итогам конкурсного отбора пяти некоммерческим организациям города выделят 324,2 млн рублей. Об этом со ссылкой на комитет по культуре 29 сентября сообщает «Деловой Петербург».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новогоднее украшение города. Река Мойка. Певчий мост. Январь 2023 года.

Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ Новогоднее украшение города. Река Мойка. Певчий мост. Январь 2023 года.

Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ

В частности, суммарно 175,1 млн руб. получат Школа фигурного катания Елены Бережной, НКО «Наш город», Фонд международного фестиваля классической музыки «Дворцы Санкт-Петербурга» и частный драматический театр «Остров». Помимо этого, еще 149 млн рублей выделят АНО «Пять звезд».

Отметим, что в прошлом году общественным организациям для подготовки новогодних мероприятий выделили почти на 40 млн меньше — 284,7 млн рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что россияне начали бронировать отели Петербурга на Новый год уже с середины лета.

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