Израильские хакеры заявили о взломе системы контроля нефтяной инфраструктуры Ирана

Израильская хакерская группировка WeRedEvils заявила, что получила доступ к программному обеспечению системы управления проектами нефтяной инфраструктуры Ирана. Эта система, как утверждается, отвечает за поставку топлива и нефти по всему Ирану.

«Мы уверены, что Иран уже понимает масштаб ущерба, который он имеет в настоящее время»,— говорится в сообщении группировки в Twitter.

Как передает The Jerusalem Post, WeRedEvils также пригрозила генсеку ливанского движения «Хезболла» Хасану Насралла. Группировка утверждает, что получила контроль над «четвертью миллиона коммуникационных систем по всему Ливану».

Ряд хакерских группировок направили свою деятельность против сторон конфликта Израиля и «Хамаса» после начала войны 7 октября. Например, российская Killnet анонсировала атаки правительственные системы Израиля. Турецкие хакеры Ayyldz Tim заявили о взломе серверов Минобороны Израиля.

О ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Израиль проводит разведку боем».

Леонид Уварчев