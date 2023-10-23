Турецкие хакеры Ayyldz Tim заявили о взломе серверов Минобороны Израиля

Турецкая хакерская группировка Ayyldz Tim заявила, что взломала серверы Минобороны Израиля и получила сверхсекретные данные о деятельности министерства и его кадровом составе. Израильское оборонное ведомство информацию не комментировало.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Amir Cohen, Reuters Фото: Amir Cohen, Reuters

«Группой получены сверхсекретные данные о Министерстве обороны Израиля, в том числе о проводимых учениях и кадровом составе. Мы несем безмолвную стражу»,— говорится в сообщении Ayyldz Tim в соцсети Х (бывшая Twitter).

Также как свои цели турецкие хакеры обозначили биржу Израиля, инфраструктуру энергетики и плотины страны. «Хакеры ждут приказа, как только он поступит, будут совершены нападения»,— говорится в сообщении группы.

Ayyldz Tim была создана в 2002 году. Сами хакеры называют себя патриотами Турции и утверждают, что их действия направлены на предотвращение виртуальных атак против страны.