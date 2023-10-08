Хакеры Killnet анонсировали атаки на правительственные системы Израиля

Российская группировка Killnet анонсировала хакерские атаки на правительственные системы Израиля. Об этом представители Killnet написали в своем Telegram-канале.

«Правительство Израиля, вы виноваты в этом кровопролитии. Еще в 2022 году вы поддержали террористический режим Украины. Вы предали Россию. Сегодня Killnet официально сообщает вам об этом! Нашим атакам подвергнутся все правительственные системы Израиля!»— сказано в сообщении.

В последующих сообщениях представители Killnet написали, что к их инициативе присоединились хакеры из Судана. Позже они сообщили об «убийстве» сайта правительства Израиля. На текущий момент проблем с порталом нет.

В феврале хакеры Killnet взяли на себя ответственность за сбой в работе авиакомпании Lufthansa. В апреле они заявили о получении доступа к секретным данным НАТО, которые «представляют интерес для России».

7 октября бойцы «Хамаса» начали ракетный обстрел Израиля, а вооруженные боевики зашли на территорию страны. В ответ Израиль начал контртеррористическую операцию и нанес авиаудары по многоэтажкам и мечетям в секторе Газа.

Сегодня, 8 октября, правительство Израиля официально объявило о переходе страны «в состояние войны». Боевики «Хамаса» сообщили, что боевые действия продолжаются как минимум в семи населенных пунктах. Израильская армия объявила массовую эвакуацию мирных жителей из приграничных районов. Число погибших на территории Израиля, по последним данным, превысило 700 человек, в секторе Газа — 400 человек.

Петр Бузлаев