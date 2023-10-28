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Коммерсантъ FM
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На границе Латвии и Белоруссии нашли два трупа беженцев из Ирана

Пограничный комитет Белоруссии сообщил, что на границе с Латвией обнаружены двое мертвых мужчин, у одного из них были документы гражданина Ирана. Погранкомитет Белоруссии обвинил в гибели беженцев латвийских пограничников. При этом, по данным Погранохраны Латвии, беженцы пытались проникнуть в страну со стороны Белоруссии, при этом они несли два трупа.

«Вчера, 27 октября, вблизи латвийского заграждения белорусским пограничным нарядом обнаружены два трупа беженцев. Тела мужчин находились в непосредственной близости от водопропуска в латвийском заграждении. Рядом с погибшими находилась женщина и двое детей. В ходе осмотра найдены документы гражданина Ирана»,— сообщил Погранкомитет Белоруссии в Telegram.

Как сообщается со ссылкой на слова женщины, погибших мужчин вместе с группой беженцев вывезли на границу латвийские правоохранители и заставили их перейти на территорию Беларуси. «Все страдания измученных людей, которых выбросили на снег с трупами, латвийцы снимали на камеру»,— утверждает Погранкомитет Белоруссии.

Вчера, 27 октября, латвийская Погранохрана сообщила, что сотрудники ведомства обнаружили возле границы на белорусской стороне группу мигрантов с носилками и лежащим на них мертвым человеком.

«Чтобы предотвратить возможное незаконное пересечение государственной границы, пограничники отправились на место и стали свидетелями, как вблизи латвийско-белорусской границы принесли и оставили лежать на земле человека без признаков жизни, а вскоре после этого принесли и положили рядом второго человека без заметных признаков жизни»,— сообщила Погранохрана в Facebook (принадлежит Meta, признанной запрещенной и экстремистской).

В Погранохране Латвии заявили, что, «несмотря на холодную погоду, гибридная угроза со стороны властей Беларуси сохраняется».

Анастасия Ларина

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