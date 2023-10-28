Три человека пострадали при пожаре в отеле в Набережных Челнах

Три человека обратились к медикам после с пожара в отеле в Набережных Челнах. По предварительным данным, они отравились продуктами горения. Об этом сообщили ТАСС в Минздраве Татарстана.

«На месте пожара пострадавших не было. После обратились три женщины за медицинской помощью. Предварительный диагноз — отравление продуктами горения. Оказывается медицинская помощь, состояние удовлетворительное»,— рассказали в пресс-службе.

Сегодня, 28 октября, утром в отеле «Камарумс» в Набережных Челнах загорелся утеплитель на вентилируемом фасаде гостиницы. Пожар локализовали через час, ликвидировали — около 11:00 мск.

Были эвакуированы 72 человека — 52 постояльца и 20 человек персонала. Постояльцев сгоревшего отеля переселили в другие гостиницы.

Анастасия Ларина