В Набережных Челнах загорелся отель «Камарумс»

В Набережных Челнах произошел пожар в четырехэтажном здании отеля «Камарумс» на площади 4 тыс. кв. м, сообщает МЧС. По его данным, персонал и посетители эвакуированы, их число не приводится. На месте работают 77 пожарных и 25 единиц техники.

Что стало причиной возгорания, неизвестно. Информация о пожаре поступила в 9:40. Отель расположен по адресу Московский проспект, д. 159, пишут «Челнинские известия». Сгорел уже весь фасад здания, дым от пожара виден из многих частей города, уточняет издание.

Лаура Кеффер