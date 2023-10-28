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Коммерсантъ FM
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В Набережных Челнах загорелся отель «Камарумс»

В Набережных Челнах произошел пожар в четырехэтажном здании отеля «Камарумс» на площади 4 тыс. кв. м, сообщает МЧС. По его данным, персонал и посетители эвакуированы, их число не приводится. На месте работают 77 пожарных и 25 единиц техники.

Что стало причиной возгорания, неизвестно. Информация о пожаре поступила в 9:40. Отель расположен по адресу Московский проспект, д. 159, пишут «Челнинские известия». Сгорел уже весь фасад здания, дым от пожара виден из многих частей города, уточняет издание.

Лаура Кеффер

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