Украинские дроны 26 октября повредили стены склада ядерных отходов Курской АЭС

Удар трех украинских беспилотных летательных аппаратов по Курской АЭС вечером 26 октября привел к повреждениям на станции. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой «в связи с террористической атакой киевского режима» на АЭС. Комментарий опубликован на сайте ведомства 28 октября.

«Один из БПЛА, начиненный взрывчаткой, врезался в склад ядерных отходов, повредив его стены. Два других упали на комплекс административных зданий станции»,— говорится в заявлении.

По предварительным данным, в атаковавших АЭС беспилотных летательных аппаратах применялись компоненты, поставленные западными странами.

«Произошедшее доказывает, что для преступного киевского режима не существует никаких ограничений, вплоть до совершения актов ядерного терроризма. Там не могли не осознавать, что последствием налета БПЛА могла стать полномасштабная ядерная катастрофа, которая затронула бы территории многих стран,— утверждается в комментарии.— Особую тревогу вызывает тот факт, что это преступление не могло быть совершено без разрешения, а возможно и по прямому указанию его западных кураторов». В ведомстве призвали «все правительства», а также «профильные международные организации, экологические НПО и гражданское общество» дать оценку произошедшему.

Вечером 26 октября Минобороны сообщило о сбитии двух беспилотников возле Курчатова, где располагается АЭС, а на самой станции — о «пресечении атаки» трех летательных аппаратов: «Курская АЭС работает в штатном режиме. Данное событие не повлияло на работу станции».

Подробнее об инциденте — в публикации «Ъ».

Олег Мухин