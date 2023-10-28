Учителям предлагают отложить тетради

Российских учителей хотят освободить от оценки внеклассных работ. Для этого в школах планируют внедрить специальную информационную систему, сообщили в Минцифры. Она будет автоматически проверять домашние задания школьников. Уточняется, что создание некого технологического решения уже одобрено правительством. Оно будет связано с цифровой образовательной платформой «Моя школа». При этом подключаться к системе учреждения будут добровольно. Проект, вероятно, реализуют на базе «Московской электронной школы». Другие подробности не приводятся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Как к инициативе Минцифры относятся сами учителя? “Ъ FM” пообщался с преподавателями и выяснил, что далеко не все из них готовы отказаться от проверки домашнего задания:

Леонид Кацва, учитель истории: «Я не представляю, чтобы это можно было сделать по гуманитарным предметам. Учитель, который доверит проверку стандартных тестов технике, сэкономит время. Главное — не в этом, а в том, что тест проверяется в любом случае быстро, а вот письменная работа с ответом на тот или иной вопрос довольно долго. Но ее нельзя перепроверить тестом, то есть в механике или автоматике. Это делает человек». Римма Субеева, учитель русского языка и литературы: «Я, наверное, еще тот советский учитель, который насаждает с 5 класса графическое обозначение орфограмм и добивается каллиграфии, правильного грамотного письма. Убеждена, что проверять надо. Вряд ли я от этого откажусь. У меня ни выходных, ни праздников, меня всегда ждут тетради. Конечно, я была бы гораздо свободнее без ежедневной проверки. Но понимаю — без этого никак». Александр Серкин, учитель естествознания: «Я отношусь к этой идее крайне негативно. Когда я задаю домашнюю работу, то делаю это с определенной целью. Задания даются для повторения изученного материала и так далее. Либо цель домашнего задания, чтобы я оценил работу и дал ученику обратную связь. Никакая электронная система не может предоставить полноценную обратную связь по работе, которую задал я». Александр Оджо, учитель истории: «С одной стороны, у учителей освободится больше времени для подготовки уроков и личной жизни. С другой стороны, ручная проверка домашнего задания позволяет лучше следить за успеваемостью, за тем, как ученик прогрессирует или, наоборот, плюс большая вовлеченность учителя в процесс».

В Минцифры отметили, что власти планируют внедрить систему для автоматизированной проверки заданий в сфере общего образования. Значит, это коснется школьников с 1 по 11 классы. Разработка такого проекта потребует серьезного финансирования, полагает айти-эксперт Дмитрий Бевза:

«Я вижу два варианта. Первый и самый простой: можно просто реализовать тестовую систему. В данном случае ученику предлагается домашнее задание в виде теста. Это достаточно легко автоматизировать, потому что сдается тест и выводится результат усвоения материала. С технической точки зрения он очень простой. Более сложные варианты — это оценка письменных работ, особенно написанных от руки. Но и это тоже можно реализовать. Нужна мощная система распознавания текста.

Второй вариант: система на базе искусственного интеллекта. Это достаточно сложный процесс, то есть надо написать какую-то нейросеть, потом ее обучить, чтобы она оценивала качество материала. Это выполнимая задача, но недешевая.

Насколько эффективно система может распознавать почерк ученика? Системам распознавания текста уже много лет, они достаточно совершенны. Это все нейросети, которые обучаются на больших датасетах. Есть нейросети, умеющие различать даже первичные документы, то есть справки и так далее, для оцифровки. С рукописным текстом сложнее, есть много нюансов, например, дети зачастую пишут лучше взрослых».

В Минцифры также сообщили, что с 2020-го по 2022 год к Wi-Fi подключили около 10 тыс. школ.

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Елена Тюленева