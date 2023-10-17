В школу с чистой совестью

В Госдуме предложили разрешить осужденным за тяжкие и особо тяжкие преступления работать с детьми. Такое право могут получить люди, которые безупречно вели себя в течение как минимум десяти лет после отбытия наказания и занимались некой общественной деятельностью. При этом новая норма не будет распространяться на россиян с судимостью, например, за убийство или изнасилование. В то же время в разряд тяжких и особо тяжких входят такие преступления, как разбой, грабеж, вымогательство, взятки в особо крупных размерах, а также производство и хранение наркотиков. Законопроект уже внесли в Госдуму.

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Каким образом таких граждан будут допускать к работе с детьми в случае одобрения инициативы? Как объяснил “Ъ FM” один из авторов законопроекта, первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии Вячеслав Фетисов, решение примет специальная комиссия на основе биографии соискателя:

«Законопроект родился из обращения в Карелии: там тренер совершил какие-то противоправные действия, отсидел, вернулся, занялся общественно-полезным трудом.

Мы даем право комиссии, которая будет на местах разбирать тот или иной случай, возможность реабилитировать человека, который осознал свою вину и хочет быть полезным обществу.

Она будет исходить из конкретной работы, деятельности гражданина. Если грубо говорить, то не надо собирать никакие бумажки, там все будет наглядно: ведет ли человек себя хорошо, какой из него семьянин, какие ценности он проповедует и так далее».

Правда, последствия такой инициативы могут быть крайне негативными, подчеркнул член совета профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий:

«Идея, конечно, интересная. Если мы считаем, что школа — такой отстойник для детей и тех, кто с ними работает, то тогда не нужно и ждать десяти лет. Только я сомневаюсь, что вышедший из заключения человек, даже если ему будет негде работать, пойдет в школу. Не такое это место, куда рвутся люди, чтобы там трудиться.

Никакого смысла в таком привлечении педагогов, конечно, нет. Я уже не говорю о самой идее доверить образование и воспитание людям, совершим тяжкие преступления. По-моему, здесь не о чем говорить».

Между тем, как ранее сообщала организация «Народный фронт. Аналитика», учителей ищут примерно в 40% российских школ. Наиболее востребованы преподаватели математики и иностранного языка.

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Сабина Адлейба