Правительство Петербурга продлит «Петербургский дизайн» на третий этап

Правительство Санкт-Петербурга в 2024 году продлит проект «Петербургский дизайн» на третий этап, рассказал изданию «Ведомости Северо-Запад» председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Переход к третьему этапу начнется сразу после завершения второго — 21 января 2024 года. В рамках третьего этапа количество площадок, на которых продается одежда петербургских дизайнеров, увеличится с трех до пяти. Кроме того, правительство планирует поддержать производителей, которые готовы поставлять продукцию в регионы и на экспорт. Правительство Петербурга уже ищет партнеров в других регионах России и в дружественных странах. Господин Соловейчик уточнил, что помогут организовать поставки дизайнерам с уже сложившимся бизнесом, который планируется развивать.

Ранее «Ъ-СПб» сообщил, что Фонд развития субъектов малого и среднего бизнеса Петербурга с 2024 года будет предоставлять участникам проекта «Петербургский дизайн» сертификаты на пошив одежды на сумму 350 тыс. руб. Дизайнеры смогут покрыть при помощи сертификата до 80% затрат от стоимости заказа.

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