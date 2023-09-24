Правительство Петербурга поддержит дизайнеров одежды сертификатами

Фонд развития субъектов малого и среднего бизнеса Петербурга с 2024 года будет предоставлять участникам проекта «Петербургский дизайн» сертификаты на пошив одежды на сумму 350 тыс. руб., сообщают «Ведомости Северо-Запад».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Дизайнеры смогут покрыть при помощи сертификата до 80% затрат от стоимости заказа, рассказал председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик на форуме «Мой бизнес».

По словам директора Фонда развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге Валерия Береснева, в настоящее время вклад отраслей креативной индустрии в ВВП России составляет 4,87%, но в планах довести этот показатель до 12-13% к 2030 году. В правительстве Петербурге считают, что есть сразу несколько направлений, которые позволят местным производителям масштабировать свой бизнес и увеличить вклад в экономику.

Проект «Петербургский дизайн» стартовал в 2022 году. Мера поддержки заключается в бесплатном размещении в торговых комплексах коллекций локальных брендов одежды, обуви и аксессуаров, а также в помощи дизайнерам в продвижении продукции и расширении бизнеса. В этом году в рамках проекта 100 начинающих и известных российских дизайнеров выставили коллекции обуви, одежды и аксессуаров в трех торговых комплексах города: «Галерея», «Охта Молл» и «Лето». Кроме того,

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