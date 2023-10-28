В аэропорту Норильска задержаны 40 мигрантов

В аэропорту Норильска сотрудники ФСБ и Росгвардии задержали 40 водителей такси в ходе рейда 27 октября, сообщило местное издание Ngs24.ru. По данным издания, причиной проверки стали жалобы пассажиров на «надоедливых» таксистов-мигрантов. Telegram-канал Kras Mash сообщил, что задержанным вменяют статью о нарушении правил воинского учета (ст. 21.5 КоАП РФ).

По словам директора аэропорта Андрея Колесникова, «навязчивые таксисты» мешают «имиджу аэропорта» и всем прибывающим пассажирам. «Я о проверке узнал по факту, но абсолютно поддерживаю это мероприятие, так как 80% жалоб населения — это жалобы на таксистов. Мне мигранты не мешают»,— сказал он в беседе с Ngs24.ru. По данным Telegram-канала Kras Mash, восемь задержанных получат штрафы, еще двоих, «вероятнее всего, депортируют».

В начале сентября Ngs24.ru сообщал о рейдах по проверке соблюдения миграционного законодательства на крупных рынках Красноярска. По данным издания, в проведении рейдов в конце августа участвовали представители военных комиссариатов. По данным ГУ МВД по Красноярскому краю, тогда в ходе рейдов были проверены 212 человек, 147 из которых доставили в отдел полиции.

В середине августа президентский Совет по правам человека (СПЧ) анонсировал несколько инициатив в сфере миграционного законодательства. Среди них — синхронизация выдачи российских паспортов и постановки новых граждан РФ на воинский учет. Тогда глава СПЧ Валерий Фадеев заявил в ходе пресс-конференции, что «новые граждане России должны иметь не только права, но и обязанности. В том числе защищать свою Родину».

Подробнее — в материале «Ъ» «Паспорт выдадут с повесткой».