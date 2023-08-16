Глава СПЧ предложил выдавать паспорта РФ вместе с постановкой на воинский учет

Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев предложил синхронизировать выдачу иностранцам паспорта России и их постановку на воинский учет. По его словам, у граждан «есть не только права, но и обязанности».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Глава СПЧ уточнил, что на воинский учет должны вставать не только военнообязанные, но все мужчины, в том числе с проблемами со здоровьем. Господин Фадеев считает нужным содействовать максимальной интеграции мигрантов в российское общество.

«Новые граждане России должны иметь не только права, но и обязанности. В том числе, защищать свою Родину. Часто они получают паспорт, а встать на воинский учет в военкомат забывают. Это неправильно. На него должны вставать все мужчины, не только военнообязанные»,— заявил он на пресс-конференции, посвященной миграционному законодательству (его слова приводит Telegram-канал СПЧ).

УФСБ Чувашии сегодня, 16 августа, сообщило, что проверило получивших российское гражданство иностранцев и доставило в военкомат тех, кто не встал на воинский учет. Сколько человек туда привезли, не уточняется. МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти за последние пять дней возбудило около 300 уголовных дел, которые в основном связаны с нелегальной миграцией. Полицейские теперь действуют по специальной «дорожной карте», основанной на жалобах жителей по конкретным районам.

Генпрокуратура говорила, что в России по итогам 2022 года был отмечен рост уровня преступности в среде мигрантов на 10%, самый большой рост числа таких случаев зафиксировали на Урале — 465%. Число депортированных из страны мигрантов увеличилось в 2,5 раза. Валерий Фадеев призывал установить квоты на трудовых мигрантов. Проведенный в августе опрос ВЦИОМа показал, что 47% россиян положительно относятся к мигрантам.

Лаура Кеффер