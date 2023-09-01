Красноярские полицейские выдали повестки в военкомат 18 мигрантам

Мигрантам, получившим российское гражданство, вручили повестки после полицейской проверки в Красноярске. Об этом сообщает официальный Telegram-канал регионального главкам МВД России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ

По данным ведомства, рейд, в котором участвовали полицейские и военкомы, проходил на крупных городских рынках. Были проверены 212 граждан, из них 147 доставили в полицейский участок.

Как рассказали в правоохранительных органах, проверяющие выявили 21 мигранта, получившего российское гражданство РФ, но не состоящего на воинском учете.

18 нарушителям выдали повестки для явки в военкомат, в отношении троих составили административные протоколы за уклонение от воинского учета.

Ранее сообщалось, что военкоматы Омской области с сентября будут рассылать повестки для граждан, ранее служивших в армии, а также тех, кто у кого есть военно-учетная специальность. Для приписного состава с 14 сентября будут организованы тренировочные занятия.

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Илья Николаев