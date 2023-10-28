Улицам не хватает дворников

Российские улицы остались без дворников. Отечественное ЖКХ испытывает острый дефицит этих работников. За год количество вакансий для них выросло в полтора раза, сообщили «РИА Новости» в сервисе «Авито Работа». Предложения по зарплате, по подсчетам аналитиков, также выросли. В среднем по России выплата почти достигла 33 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В разных районах Москвы дефицит дворников составляет от 30% до 50%, сообщала в начале 2023 года зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. По ее словам, в среднем московские зарплаты для них находятся в пределах 50-70 тыс. руб.

Однако в действительности о таких суммах речь не идет, отмечает исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ Вера Москвина:

«Проблема с кадрами в ЖКХ никогда не была такой актуальной как сейчас. Всех мигрантов забрала доставка. У нас ставки очень низкие — от 28 тыс. руб. до 40 тыс. руб. А в доставке мигрант получает 100 тыс. руб. в месяц. Это несоизмеримо. И мы не можем поднять эти ставки, не имеем на это право. Социальная ставка, по которой жители платят за услуги управляющей компании уже 20 лет не меняется, несмотря на инфляцию и другие как бы экономические катаклизмы, ничего не происходит.

Почему зарплату дворникам не повысят? Эту ставку могут поменять только сами жители через решение общего собрания. Отсюда и дисбаланс в экономике управляющих компаний. Если вообще можно сказать, что в управляющей компании есть какая-то экономика. Никогда не было, как сейчас.

Мигранты могут в любой момент, если им не понравилась какая-то ситуация в России, курс доллара и так далее, они просто уезжают. Еще мигрантов забирает стройка. Мы сегодня были на объекте " СберСити " возле Красногорска. Там работает 70% приезжих, которые пришли из наших дворов, это наши сотрудники».

Опрошенные “Ъ FM” предприниматели не фиксируют серьезных проблем с нехваткой дворников. Привлекать и удерживать работников удается с помощью нескольких факторов, рассказал коммерческий директор поселка «Павловы озера» Валерий Лукинов:

«У нас проблем таких нет. Мы видим рынок заранее и понимаем, что есть определенный отток людей, но в принципе здесь два пути. С одной стороны, мы предлагаем более выгодные условия, чем в других поселках, с другой, выстраиваем долгосрочные отношения с персоналом. Как правило, дворниками работают товарищи из бывших республик Советского Союза. И очень важно, конечно, выстраивать с ними отношения, потому что у них традиционное уважение к старшим. И налаживая связи с их лидерами мнений, мы всегда формируем себе базу. Если человек уезжает, на его место приезжает другой. Достаточно длительный опыт работы позволяет такое делать.

Мы не идем по пути серьезных повышений ставок, а несколько увеличиваем зарплату, когда растет стоимость коммунальных услуг. В частности в 2022 году повышали на 5-8%.

Среди специалистов в сфере ЖКХ значительно вырос спрос и на слесарей. Вакансий для них стало в 2,5 раза больше, отмечается в исследовании. На 40% выросли зарплатные предложения — до 67 тыс. руб. В пятерке лидеров по росту числа вакансий также оказались плотники, электрики и сантехники.

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Яна Загоровская