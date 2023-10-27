«Авито работа»: спрос на дворников в России вырос в 1,5 раза

Число вакансий для дворников в России в третьем квартале выросло в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом предложения по зарплате увеличились на 20%, до 32,4 тыс. руб. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на данные «Авито работы».

Согласно исследованию платформы «Авито работа», самый востребованный специалист в сфере ЖКХ — слесарь. Вакансий для них по сравнению с прошлым годом стало в 2,6 раза больше. В среднем слесарю готовы платить 67,9 тыс. руб. (+41%). Зарплата этого специалиста — самая быстрорастущая среди профессий отрасли.

На втором месте после слесаря — плотник. Вакансий для них стало больше в 1,9 раза. Средняя оплата труда для них выросла на 30%, до 71,3 тыс. руб. Затем идут электрик и сантехник (в 1,7 раза больше вакансий год к году). В среднем электрикам предлагают на 17% больше (53,1 тыс. руб.), чем в прошлом году, сантехникам — на 24% (57,7 тыс. руб.). Спрос на заведующих хозяйством вырос в 1,4 раза. Средняя предлагаемая зарплата завхозов составила 43 тыс. руб., или на 12% больше, чем за третий квартал 2022 года.

В начале года дефицит дворников в Москве по разным районам составлял 30–50%. В столице дворникам в среднем предлагают зарплату 50–70 тыс. руб. В Санкт-Петербурге в 2022 году не хватало более 4,3 тыс. дворников. В Госдуме предлагали выдавать дворникам служебные квартиры. В Москве начали разрабатывать беспилотные машины для уборки улиц.

Анастасия Ларина