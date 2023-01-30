Дворникам предлагают мотивацию

В столице обнаружили нехватку дворников. Дефицит оценили в 30-50%. Зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева предложила выдавать дворникам служебные квартиры. Зарплаты, по ее словам, и так на приличном уровне — до 70 тыс. руб. Собеседники “Ъ FM” называют эту сумму завышенной и говорят, что причина дефицита кадров не только в зарплатах и непростых условиях. Тему продолжит Иван Корякин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Москве этой зимой еще повезло: снежных апокалипсисов почти не было, кроме разве что декабрьского. Иные же быстро забывались благодаря теплой погоде. Сейчас, если на тротуарах и лежат сугробы, то только из реагентов. Но в Госдуме предупреждают: последствия грядущих снегопадов разгребать почти некому.

«Дефицит дворников составляет от 30% до 50% в разных районах»,— цитирует «Москва онлайн» зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлану Разворотневу. Председатель центрального комитета Профсоюза трудящихся-мигрантов Ренат Каримов это подтверждает: «Все говорят, что дворников стало меньше. Это заметно и по качеству уборки территорий. Началось все с пандемии, с ограничений, но кроме этого я могу еще назвать причину. Работа дворника довольно тяжелая, обременительная, занимает все время — и рабочее, и сверхурочное — а оплачивается не очень хорошо».

«Более-менее приличными» назвала зарплаты столичных дворников депутат Разворотнева. По ее данным, это «50-70 тыс. руб. на руки». Зарплату в 45 тыс. руб. четыре года назад озвучивал вице-мэр Петр Бирюков. Но собеседники “Ъ FM” говорят о более скромных суммах — 30 тыс. руб. летом, 35 тыс. руб. зимой — отмечают в Профсоюзе трудящихся-мигрантов. 70 тыс. руб. заработать возможно, но это уже буквально олимпийский уровень.

Все-таки это тяжелый труд, а крепких молодых мужчин в профессии практически не осталось, говорит директор Гильдии управляющих компаний ЖКХ Вера Москвина: «Многие дворники ушли в доставку и в такси, так как их уровень дохода значительно ниже, чем на данных позициях. Даже на стройке разнорабочему платят 60 тыс. руб. Остались в дворниках те люди, которых не возьмут в доставку и еще куда-либо — это мужчины от 50 лет. Но они большую территорию убирать не могут».

Но и те, что остались, не всегда горят желанием работать, рассказал “Ъ FM” москвич Сергей, редакция изменила его имя. Он узнал, как устроена профессия изнутри, после того как отработал 30 часов обязательных работ по делу об участии в несанкционированном митинге: «В большинстве случаев они просто сидят и курят. У меня была задача — уборка листвы, которую я должен был отвезти в специальный контейнер для утилизации. Дворники в этот момент отдыхали, потом поработали немного и опять 20-30 минут курят».

Сергей отрабатывал наказание в сентябре-октябре, когда объявили частичную мобилизацию. И это, продолжает он, сократило штат дворников еще сильнее: «Приходил человек и предлагал им пойти добровольцами, кто подпадал под какую-то категорию, их просто забирали. У нас и так был дефицит, тут не только дело в том, что у них сам по себе маленький КПД и работоспособность практически отсутствует, но и в том числе потому, что людей не хватает».

В Госдуме предлагают выдавать дворникам рабочие квартиры, как это было в СССР. Собеседники “Ъ FM” говорят, что это помогло бы. Мигранты вынуждены тратиться и на патент — 6,6 тыс. руб. ежемесячно с учетом НДФЛ, который платит работодатель, получается двойное налогообложение. Так что к очередному снегопаду стоит готовиться не только коммунальщикам, но и москвичам.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".