Axios: Израиль расширил операцию в Газе после провала переговоров по заложникам

Решение о расширении наземных операций в секторе Газа военное правительство Израиля приняло накануне, 26 октября. Об этом сообщает американское издание Axios со ссылкой на двух израильских чиновников.

Начать новую фазу конфликта, как пишет Axios, власти Израиля решили после того, как переговоры о возможном освобождении заложников зашли в тупик. 20 и 23 октября при посредничестве Катара и Египта из плена «Хамаса» удалось освободить четырех заложников. Последующие переговоры об освобождении людей результатов не принесли.

Ранее, 27 октября, ЦАХАЛ объявил о расширении активности сухопутных войск в секторе Газа. Жители анклава говорили о самой массированной воздушной атаке со стороны Израиля за все время обострения конфликта. После начала новой фазы боевых действий «Хамас» предложил освободить часть заложников в обмен на 5-дневное перемирие.

Петр Бузлаев