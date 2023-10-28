США за 10 дней подверглись больше 20 атакам в Ираке и Сирии

С 17 по 27 октября было нанесено не менее 20 ударов по американским базам и военным в Ираке и Сирии, сообщил Пентагон. Вашингтон в ответ атаковал цели в Сирии, как утверждается, связанные с Корпусом стражей исламской революции (КСИР). США назвали это предупреждением, а Иран заявил о риске открытия «новых фронтов» против Вашингтона.

Статистику по ударам в Ираке и Сирии привел пресс-секретарь минобороны США бригадный генерал военно-воздушных сил Пэт Райдер на брифинге, передает Associated Press. В результате двух из больше 20 атак пострадал 21 американский военный: на авиабазе Айн-аль-Асад в Ираке и базе Эт-Танф в Сирии.

Американские истребители F-16 и F-15 в ответ в пятницу, 27 октября, нанесли удары по складам оружия и боеприпасов, которое использовали КСИР и связанные с ними группировки. Утверждается, что оба объекта были уничтожены. По предварительной информации, никто не пострадал. По данным США, на уничтоженных складах хранилось вооружение, которое использовалось для ударов по американским объектам.

В ответ на атаку истребителей США группировки на востоке Сирии выпустили 10 ракет по базе, на которой размещены американские военные. Американская сторона подтвердила факт обстрела. По ее информации, никто не пострадал.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что на проведение атаки США отдал распоряжение президент Джо Байден, чтобы «дать понять, что США не потерпят подобных атак и будут защищать себя, свой персонал и свои интересы». Министр отметил, что удары не связаны с войной Израиля и «Хамаса». Высокопоставленный представитель Пентагона добавил, что целью ударов было не расширение конфликта, а попытка заставить Иран дать указание группировкам прекратить нападение на американские базы.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в эфире Fox News назвал авиаудары США «мощным предупреждающим сигналом» Ирану. «Мы надеемся, что они его восприняли. Если это не так, если нападения продолжатся, то мы, как сказал президент, продолжим отвечать»,— сказал он.

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в интервью Bloomberg заявил, что Тегеран не отправлял войска в Сирию или другие части региона. Он отметил, что Вашингтон советует другим демонстрировать сдержанность, но сам полностью поддерживает Израиль. По мнению иранского министра, если США продолжат «то, что делали до сих пор», то против них откроются «новые фронты».

О риске расширения конфликта — в материале «Ъ» «Война пришла на базы».

Леонид Уварчев