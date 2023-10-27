США нанесли удары по иранским объектам в Сирии

Вооруженные силы США по приказу президента Джо Байдена нанесли удары по двум объектам на востоке Сирии. По данным Пентагона, эти объекты используются иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и связанными с ним группировками, сообщается на сайте ведомства. Представители Пентагона сообщили в разговоре с Reuters, что два истребителя F-16 ВВС США нанесли удары по складам с оружием и боеприпасами.

По его версии, удары были нанесены «в целях самообороны» и были ответом на «серию продолжающихся и в основном безуспешных» атак на американских военных в Сирии и Ираке, которые начались 17 октября. В результате этих атак погиб один гражданин США, 21 военнослужащий получил ранения.

Пентагон заверил, что удары предназначены «исключительно для защиты американских сил в Ираке и Сирии», и не имеют отношения к эскалации палестино-израильского конфликта. «Соединенные Штаты не стремятся к конфликту и не имеют ни намерения, ни желания участвовать в дальнейших боевых действиях, но поддерживаемые Ираном нападения на силы США неприемлемы и должны прекратиться»,— добавили в ведомстве.

За последние дни две американские базы в Сирии были атакованы беспилотниками. Ответственность на себя взяли члены «Исламского сопротивления Ирака», которые ранее несколько раз атаковали американские базы в Ираке. В результате атак на базы США в Ираке и Сирии на прошлой неделе пострадали в общей сложности 24 военных.

О развитии ситуации — в публикации «Ъ» «Война пришла на базы».

Лаура Кеффер