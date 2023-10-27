«Ждать приплода ни с того ни с сего не приходится»

В Госдуме прошел круглый стол на тему «Вопросы прерывания беременности. Законодательные аспекты». Депутаты пообещали внести поправки в законодательство, запрещающие, в частности, аборты в коммерческих клиниках. Они также предложили сократить срок разрешения на прерывания с 12 до 8 недель беременности и наделить отцов правом принимать решение об аборте. Впрочем, не все участники дискуссии согласились, что такие меры помогут исправить демографическую ситуацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Заслуженный врач России, член комитета Госдумы по охране здоровья Вероника Власова начала мероприятие по вопросам прерывания беременности с цитаты президента Владимира Путина: «Укрепление института семьи и патронажа, защита материнства и детства — все это вопросы, имеющие приоритетное значение для развития нашего государства». Тем самым задала высокую планку выступающим. Те постарались как минимум не снижать пафос.

Первый зампредседателя профильного думского комитета Леонид Огуль обозначил три блока проблем: социальная политика в отношении семей с детьми, приоритет репродуктивного здоровья не только женщин, но и мужчин (здесь господин Огуль напомнил, что недавно Госдума добавила слово «отцовство» в название комитета по вопросам семьи, женщин и детей) и нравственно-духовное воспитание «наших россиян». «Мы боремся за то, чтобы включить в школьную программу дисциплину "Мое здоровье". Вспомните свое детство: где вы услышали о той или иной запретной теме? От друзей, на улице, но от не специалиста, не от педагога,— пояснил Леонид Огуль.— Мы как-то разговаривали с духовным отцом и у него спросили, что сделать с интернетом, беда какая-то, надо закрывать. А он сказал, что интернет как нож, можно хлеб порезать, а можно человека и убить. Вот здесь самое важное — заниматься духовно-нравственным направлением…»

Первый замруководителя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев сообщил, что ему известны по крайней мере три теории происхождения души, и все они признают, что душа возникает в момент зачатия. Поэтому, считает депутат, права эмбрионов нужно регулировать законодательно, а возможностью принимать решение об аборте необходимо наделить как мать, так и отца — ведь в случае, если эмбрион в утробе имеет душу, этого требует семейный кодекс РФ.

За согласие отца, если брак зарегистрирован, выступила и Вероника Власова. В перечень других изменений в закон «Об основах охраны здоровья граждан», которые предложит профильный комитет, войдет информированное добровольное согласие одного из родителей в случае с несовершеннолетней беременной (сейчас согласие родителей требуется только для подростков до 16 лет). Также она предложила проводить аборт по желанию женщины только в государственных больницах при сроке до восьми недель включительно после обязательного УЗИ и демонстрации сердцебиения плода матери. В настоящее время законодательством такой срок определяется до 12 недель. А искусственное прерывание беременности по социальным показаниям должно проводиться при сроке беременности до 12 недель (сейчас до 22 недель). К таким показаниям относится, в частности, беременность в результате изнасилования. «У России должен быть путь многодетности. Женщины должны рожать в браке не менее трех счастливых и здоровых детей»,— завершила выступление Вероника Власова.

Большинство участников говорили о необходимости запретить аборты в частных клиниках, так как эти учреждения не дают статистику о числе проведенных операций, не соблюдают требования о днях тишины и, в конце концов, даже делают «криминальные аборты». Поэтому данные замруководителя департамента медпомощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава России Виктории Сахаровой были как будто даже лишними (случайно или нет, но у нее в этом самом месте ненадолго отключился микрофон): «Мы погружаем частное здравоохранение в нашу систему. Добавили их в статистические формы отчета. Мы видим, сколько они проводят доабортного консультирования. Все наши меры позволили сохранить 47 тыс. беременностей. Это большое достижение как государственной, так и частной медицины».

Шире на проблему предложил смотреть заслуженный деятель наук РФ Виктор Радзинский — «легенда акушерства и гинекологии», как представила его Вероника Власова. Он напомнил, что восьмимиллиардный житель Земли появился на семь лет позже прогнозов ООН, которые до сих пор неуклонно сбывались, а это значит, что «мир перестал рожать».

Господин Радзинский вспомнил «русский крест», демографическую ситуацию, которая сложилась в начале 90-х с небольшим перерывом на «благословенные» 2012–2016 годы и продолжается сейчас — когда смертность превышает рождаемость.

«Ждать приплода ни с того ни с сего не приходится, не от кого. Причем же здесь 300 тыс. абортов?» — обратился он к участникам круглого стола. Виктор Радзинский прокомментировал ранее прозвучавшие предложения: «Согласие мужа не требовать, у нас 34% неполных семей, где взять того мужа? Отца — ни в коем случае. Потому что она идет на аборт, так как отец убьет или братья убьют. За запрет в частных клиниках 22% опрошенных. Изъятие аборта из ОМС — 100% против, и врачей, и женщин. Что касается сокращения сроков на аборт: врачи не против, если запретить кюретаж (выскабливание эмбриона)». Господин Радзинский, может быть, и хотел бы продолжить, но его перебили из зала криками: «Прекратите это безобразие. Слушать это невозможно. Зачем вы обманываете».

Слово взял Леонид Огуль: «Нам ВОЗ много чего рекомендует. Мы вот разгребаем здесь, в Госдуме. Я очень горд, что в нашем созыве запретили смену… аборт… — оговорился он и тут же добавил: — Значит, запретим. Запретили смену пола. Мы не говорим о том, что все, кто забеременел, будут рожать, но это должно быть как-то духовно в головах наших людей».

Президент фонда «Семья, страна, мир» Инга Юмашева начала свое выступление 14 стихом 31 главы Священного Писания: «Глас слышен в Раме, вопль и горькое рыдание; Рахиль плачет о детях своих». Она посетовала, что мы «объективно» не слышим такой плач по «убитым в утробе детям». Госпожа Юмашева напомнила и про спецоперацию: «Победа над фашизмом в СВО невозможна без победы над фашизмом внутри. Аборт по желанию — это убийство невинного человека по причине неудобства, несостоятельности, нездоровья и несвоевременности. Мы должны назвать зло злом и сделать все, чтобы его стало меньше».

Градус напряженности немного снизила главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава России Наталия Долгушина. Она сообщила, что 10 ноября будут опубликованы клинические рекомендации по прерыванию беременности, в которых отражено многие из того, о чем говорили участники круглого стола.

Так, Минздрав рекомендует отказаться от кюретажа, разделять женщин, которые пришли на аборт и на сохранение беременности, ввести возможность остановки медикаментозного аборта с помощью других препаратов, проводить УЗИ и показывать сердцебиение плода перед абортом.

Госпожа Долгушина предложила не менять законы сразу, а ряд мер, которые могут нести «определенные риски», пока включать в такие документы, как клинические рекомендации и порядки,— их в случае чего легко переписать. Вероника Власова заверила, что это только первый шаг на пути законодательной борьбы с абортами.

Наталья Костарнова