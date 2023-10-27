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Коммерсантъ FM
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МВД заявило об отсутствии технической возможности для выдачи цифровых паспортов

Начальник управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова сообщила, что сейчас у ведомства отсутствуют технические возможности для выдачи электронных паспортов. Изначально министерство планировало начать их выпуск в январе 2023 года.

«Это прописано (в законе.— "Ъ") — возможность выдачи такого паспорта с электронным носителем, но при возможности именно технической, пока об этом речи нет. Но возможность законодатель в закон заложил для того, чтобы мы стремились к информатизации»,— сказала Валентина Казакова в эфире телеканала «Россия 24» (цитата по ТАСС).

По ее словам, электронный паспорт выглядит как пластиковая карта, внутри которой находится чип с персональными данными человека. Проект готовили МВД и Минцифры. Президент России Владимир Путин 18 сентября 2023 года подписал указ о цифровом паспорте.

Пилотными регионами по выдаче электронных паспортов в январе 2023 года должны были стать Москва, Московская область и Татарстан. В июне 2022 года глава Минцифры временно отложил вопрос о выдаче таких документов.

Об отношении граждан к цифровизации — в материале «Ъ» «Электронному паспорту доверия нету».

Петр Бузлаев

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