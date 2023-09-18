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Коммерсантъ FM
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Путин подписал указ о цифровом паспорте

Президент Владимир Путин подписал указ о порядке использования цифрового удостоверения личности вместо бумажного. Цифровой паспорт позволит использовать электронные документы вместо оригиналов в случаях, определенных правительством.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В течение трех месяцев с момента опубликования правительство должно составить перечень таких ситуаций, а также перечень документов, которые могут заменяться цифровым вариантом с приложения или сайта «Госуслуг».

27 марта 2023 года Владимир Путин поручил правительству вместе с МВД и ФСБ составить проект президентского указа о цифровом паспорте. В 2021 году Минцифры публиковало проект указа президента об электронном паспорте гражданина.

Тогда планировалось, что такой паспорт будет оформлен в виде смарт-карт и приложения с QR-кодом. В паспорте должен был быть чип с информацией о гражданине, в том числе фото и отпечатки пальцев. В феврале 2023 года господин Путин одобрил идею главы Минцифры Максута Шадаева ввести цифровые паспорта с подтверждением через «Госуслуги».

Об отношении граждан к цифровизации — в материале «Ъ» «Электронному паспорту доверия нету».

Полина Мотызлевская

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