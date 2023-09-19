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Коммерсантъ FM
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Паспорта переводят в «цифру»

Что будет представлять собой альтернатива бумажному документу

Владимир Путин подписал указ о цифровом паспорте, бумажный документ приравнен к электронному из приложения «Госуслуги». В течение трех месяцев правительство и ФСБ должны определить порядок и случаи применения цифрового паспорта. Минцифры опубликовало проект указа еще два года назад. Тогда планировалось, что такой документ будет оформлен в виде смарт-карт и приложения с QR-кодом. В паспорте должен был быть чип с информацией о гражданине, в том числе фото и отпечатки пальцев.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В случае с QR-кодом полноценное введение системы цифровых паспортов вряд ли затянется, считает гендиректор оператора по обработке персональных данных «Системы управления идентификацией» Светлана Белова:

«Если речь идет просто о том, чтобы приделать QR-код, то, конечно, это можно сделать очень быстро, за полгода точно. Там же больше регламентов понадобится и утверждений всяких форм.

Между тем мы привыкли к тому, что паспорт, который мы обычно используем, служит удостоверением личности во всех случаях. Как решат тут, неизвестно.

Понятно, что есть фамилия-имя-отчество, а есть информация о заболеваниях конкретного человека. И то, и другое относится к категории персональных данных, но к их защите предъявляются разные требования по защите и обеспечению безопасности.

Вот я думаю, что и здесь тоже должна быть какая-то классификация случаев, когда уместно предъявление цифрового паспорта, а когда надо предъявить бумажный вариант.

Что касается возможных сложностей, то как только мои данные становятся доступны кому-нибудь, я оказываюсь в зоне риска. Бывают взломы "Госуслуг", бывает продажа аккаунтов с этого портала, причем это массовое явление».

Почему растет недовольство населения цифровизацией

Между тем в Минцифры заявили, что цифровые копии паспорта не заменят оригиналы документов. Мобильное приложение можно будет использовать только в отдельных случаях, уточнили в ведомстве.

Однако внедрение такой опции может спровоцировать рост атак мошенников, считает владелец компании «Интернет-розыск» Игорь Бедеров:

«Сама эта новость, очевидно, будет использована для распространения нелегитимных приложений "Госуслуг" и фишинга через их веб-версии.

Предполагаю, что возникнет некая переориентация телефонных мошенников, которые для маскировки будут использовать как раз новость про регистрацию или восстановление доступа к порталу.

В чем преимущества и недостатки смарт-паспорта

Кроме этого, важно учитывать, что по аналогии со справками о вакцинации и тестировании на наличие коронавирусной инфекции, скорее всего, появится огромное количество нелегитимных онлайн-сервисов по верификации документов. Модель их применения достаточно широка.

Наконец, не исключен взлом профилей на "Госуслугах". Тут тоже большой риск, включая как оформление микрозаймов — это популярная схема использования взломанных профилей, так и набор голосов на грядущих выборах».

Ранее стало известно, что только 27% россиян хотели бы иметь в телефоне электронный паспорт, следует из опроса портала Superjob. Почти 60% отказались бы от этого, а 15% респондентов затруднились с ответом. Свою позицию опрошенные чаще всего аргументировали соображениями безопасности данных, отмечают аналитики.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Даниил Бабкин, Дарья Фоменко

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