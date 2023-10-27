Минпросвещения добавило в условия вручения серебряной медали порог баллов за ЕГЭ

Ученик получит серебряную медаль, если он получит не более двух четверок в аттестате (по остальным предметам должна быть пятерка) и наберет не менее 60 баллов за ЕГЭ по русскому языку и любому другому предмету, следует из приказа Минпросвещения России, опубликованного на официальном портале правовой информации.

В приказе также говорится, что за получение золотой медали ученик должен будет получить пятерки по всем предметам в аттестате и набрать за ЕГЭ по русскому языку и любому другому предмету не менее 70 баллов.

На федеральном уровне серебряная медаль не вручалась ученикам с 2014 года. Регионы имели право самостоятельно выбирать порядок поощрения выпускников школ, в том числе вручение серебряных медалей. Ранее среди условий получения медалей не было баллов за предметы на ЕГЭ.

С 2023/24 учебного года абитуриентам будут начислять к результатам ЕГЭ до трех баллов за серебряную медаль и до пяти баллов за золотую.

Эрдни Кагалтынов