Абитуриентам за серебряную медаль начислят до трех баллов к ЕГЭ

До трех баллов дополнительно к результатам ЕГЭ будут начислять абитуриентам за серебряную медаль, до пяти баллов — за золотую. Об этом сообщил в эфире «Соловьев Live» глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По его словам, ведомство согласовало это с Минобрнауки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Кравцов

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Сергей Кравцов

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

С 2014 года на федеральном уровне в России серебряные медали не вручают, но регионы имеют право самостоятельно устанавливать виды поощрения обучающихся. Возвращение серебряных медалей в школы ожидается с 2023/24 учебного года. Серебро будут выдавать при наличии одной-двух четверок в аттестате.

Лаура Кеффер