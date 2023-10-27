Суд заменил экс-замглавы Минобрнауки Лукашевич колонию на исправительные работы

Люблинский суд Москвы заменил бывшей замглавы Минобрнауки России Марине Лукашевич остаток срока в колонии на исправительные работы, передает ТАСС из зала суда. Ее приговорили к шести с половиной годам лишения свободы и штрафу 800 тыс. руб. в июне прошлого года по обвинению в хищении 50 млн руб. бюджетных средств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марина Лукашевич в июне 2022 года

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Марина Лукашевич в июне 2022 года

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Виновными в хищении помимо Марины Лукашевич были признаны ее предполагаемые сообщники — бывший начальник управления реализации программ в сфере науки и образования Россотрудничества Михаил Попов (приговорен к семи с половиной годам лишения свободы), его брат, предприниматель Николай Попов (шесть лет) и экс-директор департамента госполитики в сфере высшего образования и молодежной политики Минобрнауки Артемий Рожков (пять лет и шесть месяцев).

Суд также удовлетворил к обвиняемым гражданский иск Минобрнауки, постановив солидарно взыскать 3,2 млн руб. Почему именно эту сумму, а не 50 млн руб., в суде не уточнили.

В материалах дела говорится, что хищения производились с помощью заключения контрактов Министерством образования и науки с ООО «Центр развития науки», которое на тот момент возглавляла Марина Лукашевич. По мнению ГСУ ГУ МВД по Москве, ЦРН был создан Михаилом Поповым специально под эти контракты в 2014 году.

Эрдни Кагалтынов