Марина Лукашевич отсидит за науку

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К шести с половиной годам заключения приговорила в пятницу судья Елена Каракешишева, специализирующаяся на рассмотрении уголовных дел ВИП-персон, бывшего заместителя министра науки и высшего образования России Марину Лукашевич. В ходе следствия и суда было установлено, что госпожа Лукашевич с подельниками участвовала в хищении 50 млн руб. бюджетных средств, выделенных министерством на различные разработки и исследования в Центре развития науки (ЦРН), который она возглавляла. За них обвиняемые отчитались данными из школьных рефератов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марина Лукашевич

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Марина Лукашевич

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Приговор по этому делу в Мещанском райсуде Москвы был вынесен не сразу. Его оглашение судья Елена Каракешишева назначила на 30 мая, но затем перенесла на 2 июня. Причины не назывались, но, предположительно, судье понадобилось дополнительное время, поскольку материалы расследования оказались слишком объемными. А в минувший четверг суд был вынужден снова взять паузу — на этот раз из-за сообщения о минировании его здания. Как и ожидалось, информация о предполагаемом теракте оказалась ложной, но проверка заняла немало времени.

В конце концов судья Каракешишева приступила к оглашению, но, указав на внушительную стопку бумаг на своем столе, сразу предупредила участников процесса, что приговор получился «объемным», и разрешила присутствующим слушать его сидя.



При этом следует отметить, что в последнее время опытной судье несколько раз приходилось рассматривать уголовные дела в отношении ВИП-персон. Достаточно отметить, что именно она заочно за многомиллиардные хищения назначила 14 лет заключения бывшему президенту Банка Москвы Андрею Бородину и 12 лет его первому заместителю Дмитрию Акулинину, зато уголовное преследование бывшего заместителя председателя Внешэкономбанка Анатолия Балло, которому инкриминировалась растрата в 10 млрд руб., прекратила за сроком давности, освободив подсудимого в зале суда.

На этот раз зачитать свое решение за день судье так и не удалось, и сроки она назвала уже в пятницу.

Впрочем, с самого начала оглашения стало ясно, что приговор Марине Лукашевич и ее предполагаемым сообщникам — бывшим начальнику управления реализации программ в сфере науки и образования Россотрудничества Михаилу Попову, его брату, предпринимателю Николаю Попову, и экс-директору департамента госполитики в сфере высшего образования и молодежной политики Минобрнауки Артемию Рожкову — будет обвинительным. «Суд установил, что Лукашевич и Попов совершили хищение, а именно мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК)»,— говорилось в первых строках судебного решения. Интересно, что подсудимые на эти слова практически не отреагировали: например, Марина Лукашевич, сидя в стеклянном «аквариуме», не отрываясь, читала какую-ту книжку, которую принесла с собой.

Как ранее сообщал “Ъ”, Марина Лукашевич, Михаил Попов, его брат, руководитель проекта группы компаний «Омега» Николай Попов, и тогдашний генеральный директор ФГБУ «Интеробразование» Алексей Рожков обвиняются в хищении бюджетных средств на общую сумму 50 млн руб. В материалах дела, по данным “Ъ”, речь идет о контрактах, заключенных в 2016 году тогдашним Министерством образования и науки с ООО «Центр развития науки», которое на тот момент возглавляла госпожа Лукашевич. В них говорилось о «разработке и реализации комплекса мер по обеспечению устойчивого функционирования институциональных и технологических изменений проектов, реализованных в рамках федеральных целевых программ развития образования в 2011–2015 годах и 2016–2020 годах» (стоимость проекта составляла 5,2 млн руб.), «разработке и экспертно-аналитическом сопровождении реализации организационно-правовой модели межотраслевого функционирования дополнительного образования детей» (стоимость — 3,2 млн руб.), «проведении комплексного анализа правоприменительной практики в системе высшего образования РФ и развитии нормативно-методических основ модернизации высшей школы» ценой 18,8 млн руб., «совершенствовании программно-целевых инструментов Минобрнауки России в научной сфере за счет межпрограммной координации» на 19,6 млн руб. и «разработке, научном обосновании методики оценки и рекомендаций по обеспечению устойчивого функционирования институциональных и технологических изменений проектов после завершения проектного финансирования на основе анализа результатов комплексного исследования устойчивости проектов, реализованных в рамках федеральных целевых программ развития образования в 2011–2016 годах» примерно на 2,4 млн руб.

По мнению ГСУ ГУ МВД по Москве, ЦРН был создан Михаилом Поповым специально под эти контракты в 2014 году, хотя в 2016 году чиновник, занимавший пост директора департамента управления программами и конкурсных процедур Минобрнауки, к центру отношения уже не имел. При этом в руководство ООО помимо госпожи Лукашевич входил брат Михаила Попова, Николай.

Обвинение настаивает, что, получив бюджетное финансирование, ЦРН оплаченные госконтракты не выполнил, а представленные им в министерство отчеты о проведенных работах никакой научной ценности не имели.

Например, экспертами в них были обнаружены фрагменты студенческих рефератов, данные, взятые из учебников и других открытых источников. При этом часть данных о проведенных исследованиях, по версии следствия, и вовсе была подделана подсудимыми.

В ходе прений сторон прокуратура предложила приговорить экс-чиновницу Лукашевич к семи с половиной годам, Михаила Попова — к девяти, а Николая Попова и Артемия Рожкова — к семи годам, дополнительно оштрафовав каждого из них на 800 тыс. руб.

Судья, вынося приговор, полностью удовлетворила требование обвинения в части штрафов, но сроки заключения пересмотрела. Госпоже Лукашевич, очевидно учитывая смягчающие обстоятельства, в том числе наличие у подсудимой благодарности президента, она назначила шесть лет и шесть месяцев, братья Поповы, согласно приговору, получили семь с половиной и шесть лет, а господин Рожков — пять лет и шесть месяцев. Суд также удовлетворил к ним гражданский иск Минобрнауки, постановив солидарно взыскать 3,2 млн руб. Почему именно эту сумму, а не 50 млн руб., осталось не ясно.

Доводы защиты, которая собирается обжаловать приговор, о том, что разработки подсудимых позволили наладить дистанционный учебный процесс во время ограничений, связанных с пандемией коронавируса, суд счел неубедительными.

Владислав Трифонов, Николай Сергеев