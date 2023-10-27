Общежитие Академии Штиглица в Петербурге отремонтируют за 31 млн рублей

ФГБОУ ВО «Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А.Л. Штиглица» по итогам конкурса выбрало подрядчика для выполнения работ по капитальному ремонту двух этажей общежития на проспекте Кузнецова д. 30/9 литер. А на юго-западе Санкт-Петербурга. Контракт на сумму 31,6 млн рублей будет подписан с ООО «Русал» при начальной (максимальной) в 32,7 млн, сообщается на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, на 9 и 10 этажах здания общежития нужно будет провести ремонт с отделочными работами. Их требуется выполнить в комнатах студентов, холлах и на кухне с санузлами. Завершить работы необходимо в течение 60 рабочих дней с момента заключения договора.

ООО «Русал» зарегистрировано в Петербурге в 2017 году. По итогам прошлого года компания отчиталась о выручке в размере 191,5 млн рублей при чистой прибыли в 35,1 млн. В портфеле госзаказа значатся 64 контракта на общую сумму 617,6 млн рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на Ремесленной улице в Петроградском районе Петербурга за 1 млрд рублей построят общежитие для спортсменов центра художественной гимнастики «Жемчужина».

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