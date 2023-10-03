Общежитие для гимнастического центра в Петербурге построят за 1 млрд рублей

Власти Санкт-Петербурга выбрали подрядчика для выполнения работ по проектированию и строительству здания общежития для спортсменов СПб ГБУ СШОР «Центр художественной гимнастики "Жемчужина"». Его построят по адресу: Ремесленная улица, дом 8, литера А. Контракт по итогам конкурса на сумму 1,175 млрд рублей будет подписан с компанией ООО «Норд-Строй», сообщается на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, новое общежитие должно быть рассчитано на размещение 80 человек. В здании должны обустроить 36 двухместных комнат с санузлом и душевой, а также восемь одноместных с повышенной комфортностью. Кроме этого, в общежитии планируется разместить кабинет врача, перевязочную, соляную пещеру, бассейн на две дорожки, бани, массажный кабинет и иные помещения. Работы по строительству объекта необходимо завершить до 3 декабря 2024 года.

ООО «Норд-Строй» зарегистрировано в 2006 году в Петербурге. За 2022 год, по данным базы СПАРК, компания отчиталась о выручке в размере 2,7 млрд рублей при чистой прибыли более 312 млн руб. В портфеле госзаказа значится 31 выигранный контракт на общую сумму 13,7 млрд рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на реконструкцию и строительство гребной базы «Знамя» на Вязовой улице в Петроградском районе Петербурга городские власти выделили 2,7 млрд рублей.

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