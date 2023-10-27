В Госдуму внесли законопроект об упрощении перехода ИП в статус самозанятых

В Госдуму внесли законопроект об упрощении порядка перехода предпринимателей в статус самозанятых. Документ представлен в электронной базе парламента. В пояснительной записке говорится, что индивидуальный предприниматель сможет изменить свой статус на самозанятого гражданина, если у него нет сотрудников с трудовым договором и его доход не превышает 2,4 млн руб. в год.

«Физлицо со дня постановки на учет в качестве налогоплательщика налога на профдоход считается прекратившим применение упрощенной системы налогообложения, единого сельскохозяйственного налога либо патентной системы налогообложения»,— сказано в материалах к закону.

Сейчас в России действует закон, согласно которому предприниматель при переходе в статус самозанятого обязан направить уведомление о прекращении применения упрощенной системы налогообложения. При отсутствии этого направления статус самозанятого аннулируется. В сентябре Минтруд разработал методику, для выявления занятых в теневом секторе экономики. В правительстве ожидают, что за три года «обелится» 30% теневого сектора.

Подробнее — в тексте «Ъ» «Минтруд заглянет в тень».

Петр Бузлаев