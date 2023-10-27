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Коммерсантъ FM
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Минпромторг предложил продлить квоты на экспорт удобрений до мая 2024 года

Минпромторг предложил ввести квоты на вывоз из РФ азотных и сложных удобрений на период с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024 года объемом 16,95 млн т, следует из проекта постановления правительства, составленного министерством.

Из документа следует, что квота на вывоз азотных удобрений (карбамида, карбамидо-аммиачной смеси, аммиачной селитры) составит 9,8 млн т, сложных удобрений — 7,1 млн т.

Сейчас действие квоты на экспорт удобрений действует до 30 ноября. Общий объем квоты составляет более 16,3 млн т. В правительстве сказали, что это решение «направлено на поддержание достаточных объемов удобрений на внутреннем рынке». Распределением объемов между экспортерами занимается Минпромторг.

Квоты были установлены в декабре 2022 года. Власти рассчитывали, что эта мера позволит производителям минеральных удобрений отправлять на экспорт невостребованные остатки готовой продукции.

Эрдни Кагалтынов

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