FT: богатейшая женщина Австралии может сорвать еще одну крупную сделку по литию

Австралийская женщина-миллиардер Джина Райнхарт может помешать чилийской Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A. (SQM), второму по величине в мире производителю лития, выкупить полностью австралийскую горнодобывающую компанию Azure Minerals. Если так случится, это будет уже вторая за последние две недели крупная сделка на рынке лития, которую не дала заключить госпожа Райнхарт. Об этом сообщает Financial Times (FT).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джина Райнхарт в 2018 году

Фото: Hancock Prospecting / Reuters Джина Райнхарт в 2018 году

Фото: Hancock Prospecting / Reuters

В январе этого года чилийская SQM приобрела почти 20% акций Azure Minerals, чтобы диверсифицировать свои активы, выйти за пределы Чили, где власти объявили о планах расширения своего контроля над ресурсами. Azure Minerals владеет 60-процентной долей в литиевом месторождении Эндовер в штате Западная Австралия. На этой неделе SQM сообщила, что достигла договоренности о выкупе остальных 80% акций австралийской компании в рамках сделки, оценивающей Azure Minerals примерно в $1 млрд. Однако сегодня стало известно, что Джина Райнхарт через свою компанию Hancock Prospecting приобрела 18% акций Azure Minerals. Владение таким пакетом акций позволяет ей при необходимости заблокировать голосование акционеров по продаже Azure Minerals чилийской компании.

Аналогичную тактику госпожа Райхарт использовала в середине октября, чтобы предотвратить покупку крупнейшим в мире производителем лития, американской Albemarle Corp., австралийской горнодобывающей компании Liontown Resources за $4,2 млрд. Эти компании тоже достигли предварительной договоренности о сделке, однако госпожа Райнхарт нарастила свою долю в Liontown Resources до 19,9%. И Albemarle Corp. отозвала свое предложение о покупке австралийской компании.

Как отмечает FT, Джина Райнхарт сколотила свое состояние на добыче железной руды. Теперь же она обратила внимание на литий, спрос на который достаточно велик, учитывая, что он используется для производства аккумуляторов, в том числе для электромобилей, и сейчас является одной из самых крупных статей экспорта Австралии. Однако, пишет газета, пока остается неясным, какова стратегия госпожи Райнхарт, вмешавшейся в две крупные сделки. Издание цитирует некоего банкира из Австралии, который говорит, что Джина Райнхарт «явно хочет места за столом» на литиевом рынке Западной Австралии. В самой Hancock Prospecting заявляют, что придерживаются «долгосрочного» инвестиционного планирования и что «в истории компании немало успешных партнерств как с австралийскими, так и с зарубежными компаниями».

Алена Миклашевская