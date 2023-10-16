Богатейшая женщина Австралии сорвала сделку крупнейшего в мире производителя лития
Американская Albemarle Corp., мировой лидер по добыче лития, отозвала сделку по покупке австралийской горнодобывающей компании Liontown Resources за $4,2 млрд. На решение Albemarle повлияло то, что богатейшая австралийка Джина Райнхарт через свою компанию Hancock Prospecting нарастила долю в Liontown Resources до 19,9% и стала крупнейшим инвестором компании. Как отмечает агентство Bloomberg, это позволяет ей при желании заблокировать голосование акционеров по продаже Liontown Resources американскому производителю.
Фото: Hancock Prospecting / Handout / Reuters
Liontown принадлежат два крупных месторождения лития на западе Австралии. Начало добычи на флагманском проекте компании в Кэтлин-Вэлли запланировано на середину 2024 года. Это одно из крупнейших и высокосортных месторождений лития в твердых породах в мире. Albemarle добивалась покупки Liontown с начала этого года. Первое предложение, сделанное Albemarle, было отвергнуто советом директоров австралийской компании, который счел цену в 2,5 австралийских доллара за акцию неприемлемо низкой. Четвертое предложение Albemarle, сделанное в сентябре, было принято руководством австралийской компании, и, как ожидалось, его должны были поддержать и акционеры. Однако в ситуацию вмешалась Джина Райнхарт, которая сделала своей состояние на железорудных месторождениях в Западной Австралии. Доля в Liontown стала крупнейшей для госпожи Райнхарт инвестицией в производство лития.
Как заявили Bloomberg в Liontown, американская компания предупредила их, что не будет продолжать процедуру подготовки к покупке ввиду «нарастающих сложностей, связанных с реализацией сделки». Акции Liontown с момента последнего предложения о покупке подешевели почти на 8%. На сегодняшнее решение Albemarle они также реагируют падением — на 0,83%. Акции Albemarle также сегодня дешевеют — на 4,34%.