Богатейшая женщина Австралии сорвала сделку крупнейшего в мире производителя лития

Американская Albemarle Corp., мировой лидер по добыче лития, отозвала сделку по покупке австралийской горнодобывающей компании Liontown Resources за $4,2 млрд. На решение Albemarle повлияло то, что богатейшая австралийка Джина Райнхарт через свою компанию Hancock Prospecting нарастила долю в Liontown Resources до 19,9% и стала крупнейшим инвестором компании. Как отмечает агентство Bloomberg, это позволяет ей при желании заблокировать голосование акционеров по продаже Liontown Resources американскому производителю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Hancock Prospecting / Handout / Reuters Фото: Hancock Prospecting / Handout / Reuters

Liontown принадлежат два крупных месторождения лития на западе Австралии. Начало добычи на флагманском проекте компании в Кэтлин-Вэлли запланировано на середину 2024 года. Это одно из крупнейших и высокосортных месторождений лития в твердых породах в мире. Albemarle добивалась покупки Liontown с начала этого года. Первое предложение, сделанное Albemarle, было отвергнуто советом директоров австралийской компании, который счел цену в 2,5 австралийских доллара за акцию неприемлемо низкой. Четвертое предложение Albemarle, сделанное в сентябре, было принято руководством австралийской компании, и, как ожидалось, его должны были поддержать и акционеры. Однако в ситуацию вмешалась Джина Райнхарт, которая сделала своей состояние на железорудных месторождениях в Западной Австралии. Доля в Liontown стала крупнейшей для госпожи Райнхарт инвестицией в производство лития.

Как заявили Bloomberg в Liontown, американская компания предупредила их, что не будет продолжать процедуру подготовки к покупке ввиду «нарастающих сложностей, связанных с реализацией сделки». Акции Liontown с момента последнего предложения о покупке подешевели почти на 8%. На сегодняшнее решение Albemarle они также реагируют падением — на 0,83%. Акции Albemarle также сегодня дешевеют — на 4,34%.

Алена Миклашевская