Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Гособвинение запросило для бизнесмена Виктора Батурина 7 лет и 6 месяцев колонии

Прокурор попросил Симоновский суд Москвы приговорить бывшего вице-президента ЗАО «Интеко» Виктора Батурина к семи с половиной годам колонии общего режима по обвинению в покушении на мошенничество, сообщает ТАСС.

Виктор Батурин во время заседания суда в октябре 2022 года

Виктор Батурин во время заседания суда в октябре 2022 года

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Виктор Батурин во время заседания суда в октябре 2022 года

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Уголовное дело в отношении Виктора Батурина было возбуждено по заявлению его сестры, бывшей владелицы «Интеко» Елены Батуриной, вдовы экс-мэра Москвы Юрия Лужкова.

Из поступивших в суд материалов следует, что обвиняемый пытался похитить у потерпевшей 25% акций ее компании, оцениваемых почти в 14 млрд руб. Кроме того, ему вменяется подделка документов по гражданскому делу о дележе тех же акций. В октябре 2022 года Виктор Батурин подтвердил, что полностью признает вину в инкриминированных ему преступлениях.

Эрдни Кагалтынов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...