Гособвинение запросило для бизнесмена Виктора Батурина 7 лет и 6 месяцев колонии

Прокурор попросил Симоновский суд Москвы приговорить бывшего вице-президента ЗАО «Интеко» Виктора Батурина к семи с половиной годам колонии общего режима по обвинению в покушении на мошенничество, сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктор Батурин во время заседания суда в октябре 2022 года

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Виктор Батурин во время заседания суда в октябре 2022 года

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Уголовное дело в отношении Виктора Батурина было возбуждено по заявлению его сестры, бывшей владелицы «Интеко» Елены Батуриной, вдовы экс-мэра Москвы Юрия Лужкова.

Из поступивших в суд материалов следует, что обвиняемый пытался похитить у потерпевшей 25% акций ее компании, оцениваемых почти в 14 млрд руб. Кроме того, ему вменяется подделка документов по гражданскому делу о дележе тех же акций. В октябре 2022 года Виктор Батурин подтвердил, что полностью признает вину в инкриминированных ему преступлениях.

Эрдни Кагалтынов