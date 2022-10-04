Виктор Батурин закрепил признание

В Симоновском райсуде Москвы бывший вице-президент ЗАО «Интеко» Виктор Батурин подтвердил, что полностью признает свою вину в инкриминированных ему покушении на мошенничество и фальсификации доказательств. Речь в уголовном деле идет о попытке хищения господином Батуриным у своей сестры Елены Батуриной, экс-владелицы «Интеко», 25% акций компании, оцениваемых почти в 14 млрд руб. Кроме того, шурину покойного экс-мэра Москвы Юрия Лужкова вменяется еще и подделка документов по гражданскому делу о дележке все тех же акций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктор Батурин встал на путь признания

Фото: Пресс-служба Басманного суда Виктор Батурин встал на путь признания

Фото: Пресс-служба Басманного суда

Судебный процесс над Виктором Батуриным, обвиняемым в покушении на мошенничество в особо крупном размере и фальсификации доказательств по гражданскому делу лицом, участвующим в нем (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК и ч. 1 ст. 303 УК РФ), начался больше месяца назад. Однако до сути вменяемых подсудимому деяний дело дошло только сейчас. После выступления гособвинителя слово предоставили господину Батурину. Из весьма лаконичной речи выяснилось, что его позиция, которую он избрал еще в ходе следствия, не изменилась: бизнесмен подтвердил, что cвою вину по всем предъявленным обвинениям полностью признает.

Как уже рассказывал “Ъ”, уголовное дело в отношении Виктора Батурина Следственный комитет России расследовал пять лет. Возбуждено оно было в июне 2017 года по заявлению бывшей владелицы «Интеко» Елены Батуриной, вдовы Юрия Лужкова. Из поступивших в суд материалов следует, что обвиняемый пытался похитить у потерпевшей 25% акций ее компании. Интересно, что четыре года назад в этом деле не было фигурантов — оно расследовалось в отношении неустановленных злоумышленников. И лишь 1 июля 2021 года следствие пришло к выводу, что преступление совершил Виктор Батурин, которого в тот же день задержали и отправили в СИЗО. 2 октября там он отметил свое 66-летие.

На протяжении всего расследования обвиняемый категорически отрицал свою вину, утверждая, что имеет на руках «приложение №1» к договору с сестрой, из которого следует, что за проданные ей осенью 2011 года 14,4 тыс. акций «Интеко» она должна выплатить ему рыночную компенсацию в размере 13,8 млрд руб. Сама госпожа Батурина этот документ называла фальшивым.

Однако, когда дело находилось уже на завершающей стадии, Виктор Батурин неожиданно для всех — судя по всему, и своих адвокатов — резко изменил позицию, сознавшись в инкриминируемом ему деянии. Во всяком случае, защитники бизнесмена до последнего утверждали, что никаких доказательств причастности Виктора Батурина к инкриминированному преступлению в деле нет. Что именно подтолкнуло брата госпожи Батуриной на такой шаг, до сих пор неизвестно.

Уже после этого ему предъявили обвинение еще и в фальсификации доказательств по гражданскому делу. Таковые он предоставил в Арбитражный суд Москвы, рассматривавший спор брата и сестры с 2011 года. Интересно, что аналогичный документ господин Батурин предъявил в качестве доказательства в ходе судебной тяжбы за акции «Интеко» и в Земельном суде Инсбрука (Австрия). В общей сложности корпоративный спор родственники ведут уже более десяти лет. Там истцом выступает уже сам Виктор Батурин. При этом стоит отметить тот факт, что за границей документ, который российское следствие считает фальсифицированным, суд якобы признал подлинным.

Кстати, нынешний судебный процесс уже третий в биографии шурина Юрия Лужкова. В 2011 году Пресненский райсуд Москвы приговорил его к трем годам условно за мошенничество при продаже недвижимости. В 2013 году Гагаринский райсуд столицы отправил бизнесмена в колонию уже на семь лет за покушение на мошенничество. Обвиняемый пытался продать два векселя «Интеко-Агро» и «Интеко» предпринимателю из Великобритании за 5,5 млрд руб. Еще один вексель «Интеко-Агро» на 250 млн руб. Виктор Батурин предъявил компании «Росагролизинг» в счет погашения долга за поставку сельхозтехники и покупку племенного скота. Руководство «Росагролизинга» усомнилось в подлинности векселя и обратилось в МВД. В 2016 году Верховный суд Калмыкии условно-досрочно освободил бизнесмена из колонии, заменив неотбытый срок штрафом в 300 тыс. руб.

Олег Рубникович